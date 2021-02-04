Глава дипломатії ЄС не побачив в Росії готовності до діалогу

Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель після поїздки в Москву звинуватив владу Росії у відсутності готовності до діалогу. Зустріч з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим підтвердила, що "Європа і Росія йдуть в різні сторони", написав дипломат у блозі на сайті Європейської служби зовнішньополітичної діяльності (EEAS) в неділю, 7 лютого. На думку Борреля, Росія "бачить в демократичних цінностях екзистенційну загрозу".

Глава дипломатії ЄС закликав країни, що входять в Євросоюз, відреагувати на висилку трьох європейських дипломатів.

Оголошення Москвою співробітників дипломатичних представництв ФРН, Польщі та Швеції персонами нон грата "вказує, що Росія не хоче скористатися шансом для конструктивнішого діалогу", підкреслив Боррель. Це не є несподіванкою, проте викликає жаль, додав дипломат.

Рішення про те, як надалі вибудовувати відносини з Росією, буде за країнами Євросоюзу, зазначив Боррель. Він не виключив введення санкцій.

"Природа виклику, що стоїть перед нами, зрозуміла. Захистити себе стінами і звертатися із закликами з цієї безпечної позиції не означає зробити ЄС більш захищеним (...) Якщо ми хочемо зробити майбутнє безпечнішим, то повинні вже сьогодні діяти рішуче і бути готовими ризикувати", - додав Боррель.

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У МЗС РФ заявили, що здивовані позицією Борреля

МЗС Росії "з подивом" зустрів позицію Борреля. Висловлювання європейського дипломата в блозі "сильно контрастують з його заявами на пресконференції в Москві", повідомили в МЗС РФ інформагентству ТАСС. На думку російської сторони, Боррель "мав всі можливості відразу ж дати власну оцінку" свого візиту на пресконференції з Лавровим.

Зустрічі з правозахисниками і заклик звільнити Навального

За час триденного візиту в Москву глава дипломатії ЄС зустрівся з представниками російських правозахисних організацій і обговорив з ними протести в країні. Крім того, Боррель провів переговори з главою МЗС РФ Лавровим, на яких наполягав на звільненні опозиціонера Олексія Навального і розслідуванні його отруєння. Перед від'їздом європейський дипломат відвідав Великий Москворецький міст, де 27 лютого 2015 року застрелили російського політика Бориса Нємцова.

Висилка дипломатів ФРН, Польщі і Швеції з Росії

Як повідомлялося, МЗС Росії 5 лютого оголосило персонами нон грата трьох співробітників дипломатичних представництв ФРН, Польщі та Швеції. Російська сторона звинуватила їх в участі в акціях протесту 23 січня в Москві і Санкт-Петербурзі. Позиція міністерства викликала критику Євросоюзу, Великобританії і США.

Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії Протести другий тиждень поспіль Протести в Росії, що розпочалися після затримання опозиційного політика Олексія Навального, відбулися вже вдруге. У неділю, 31 січня, демонстрації знову відбулися в десятках міст країни. Одна з вимог протестувальників - звільнити Навального.

Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії Велика кількість учасників Незважаючи на побиття, штрафи, адміністративні та кримінальні справи, порушені російською владою після перших багатотисячних акцій 23 січня, у деяких містах Росії число учасників нових протестів 31 січня лише виросло.

Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії Влада готувалася заздалегідь У Москві та інших містах Росії влада готувалася до акції 31 січня заздалегідь: затримували й відправляли під домашній арешт активістів штабів Навального, тиснули на журналістів, усіма способами попереджали про "незаконність" запланованих акцій та можливі наслідки за порушення закону.

Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії Подвійні хороводи Холодна погода в деяких містах сприяла появі нового символу російських протестів. У деяких містах демонстранти водили хороводи навколо різдвяно-новорічних ялинок, які ще залишилися на вулицях, а поліція хороводила навколо мирних демонстрантів.

Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії Неприступна фортеця Задовго до початку акцій силовики перетворили центри великих міст на неприступні фортеці. У Москві була перекрита для пішоходів Червона площа та низка вулиць і площ у межах Бульварного кільця. У Санкт-Петербурзі спецпризначенці поліції та бійці Росгвардії під прикриттям вантажівок перекрили Невський проспект. У низці міст були зачинені станції метро.

Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії Придушення всіма засобами Жодна акція у російських містах традиційно не минула без затримань. У Москві людей почали затримувати ще до початку ходи, в Пермі проти демонстрантів застосовували кінну поліцію, в Казані затриманих годинами змушували сидіти в снігу.

Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії Особлива жорстокість Затримували з особливою жорстокістю. Силовики били протестувальників, застосовували проти людей не лише гумові кийки, але й електрошокери, газ, травматичну зброю. У Санкт-Петербурзі співробітник поліції спрямував на учасників акції табельну вогнепальну зброю.

Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії Відбиваючи затриманих Не минуло без сутичок. Протестувальники намагалися відповідати на невиправдану агресію силовиків. У Казані та інших містах Росії учасники акцій неодноразово відбивали затриманих у сил безпеки. У Санкт-Петербурзі уже порушено справу про насильство щодо правоохоронців на акції 31 січня.

Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії Тисячі затриманих За даними правозахисного інтернет-порталу "ОВД-Инфо", 31 січня лише в Москві було понад 1600 затримань, а по всій Росії - понад 5100. Це найбільша кількість затримань за весь час спостережень правозахисників, починаючи від грудня 2011 року. Затримання відбулися в майже 90 містах Росії.

Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії Затримували усіх поспіль Силовики затримували всіх поспіль, зокрема журналістів. Загалом, даними "ОВД-Инфо", затримали щонайменше 93 журналістів у 31 місті Росії. А у Санкт-Петербурзі затримали репера Oxxxymiron (Мирона Федорова). Уже на другій акції поспіль затримали і дружину Олексія Навального Юлію.

Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії У Берліні підтримали Навального Акція на підтримку Олексія Навального відбулися й за межами Росії. У демонстрації в Берліні, за деякими оцінками, взяли участь близько двох тисяч людей. Плакати учасників вирізнялися креативом та відсилали до розслідування Навального про "палац для Путіна" - таємну резиденцію, що її, за твердженням політика, будують для російського президента на узбережжі Чорного моря. Автор: Віталій Кропман, Данило Білик

