Боррель хоче тримати відкритими дипломатичні канали з Росією

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель переконаний, що ЄС має тримати відкритими дипломатичні канали з Росією. Про це йдеться в поширеному в суботу, 6 лютого, Європейською зовнішньополітичною службою (ЄЗС) підсумку кількаденного візиту Борреля до Росії.

"Дипломатичні канали мають залишатися відкритими не тільки для деескалації криз (…), а й для прямого обміну думками, передачі твердих і недвозначних послань, а особливо тоді, коли відносини далекі від задовільних", - цитує Борреля пресслужба ЄЗС.

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Крім того, під час консультацій Борреля з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим було обговорено широкий спектр зовнішньополітичних питань, зокрема "дії Росії в Україні, необхідність поважати демократичний вибір народу Білорусії та інші конфлікти в сусідніх країнах", а також іранську ядерну програму й близькосхідний мирний процес. На тлі цього Боррель нагадав, що "стабільність в Європі має ґрунтуватися на співпраці, повазі до територіальної цілісності і суверенітету держав, повазі до прав людини і основних свобод", йдеться в письмовому підсумку візиту.

Вимога звільнити Навального

Водночас Боррель "висловив глибоку стурбованість Європейського Союзу погіршенням ситуації з правами людини в Росії і навмисними спробами змусити замовкнути критичні голоси, неурядові організації та громадянське суспільство". Він підтвердив "рішучий осуд Європейським Союзом нещодавнього вироку Олексію Навальному", підкреслюється в документі. Головний європейський дипломат повторив, що Європейський союз очікує "негайного і беззастережного звільнення пана Навального разом із особами, свавільно затриманими під час недавніх демонстрацій".

Боррель також різко засудив рішення російської влади вислати трьох європейських дипломатів і відкинув звинувачення в тому, що вони вели діяльність, несумісну з їхнім статусом іноземних дипломатів. Він закликав російську владу переглянути це рішення.

Також очільник європейської дипломатії попередив, що до кінця місяця міністри закордонних справ ЄС обговорять на засіданні Ради ЄС наслідки ухвалення вироку Навальному і подальші дії ЄС.