Росія висилає трьох дипломатів ЄС "за участь в акціях протесту"

Міністерство закордонних справ РФ підтвердило, що з країни будуть видворені троє співробітників європейських посольств за участь в акціях протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального, які відбулися 23 січня в Москві та Санкт-Петербурзі. Залишити Росію мають дипломати з Німеччини, Польщі та Швеції, заявив представник МЗС РФ у п'ятницю, 5 лютого.

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"Згідно з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини від 18 квітня 1961 року оголошено персонами нон грата дипломатів, які брали участь в незаконних акціях. Їм визначено найближчим часом залишити територію Російської Федерації", - йдеться в заяві відомства. Російська влада очікує, що диппредставництва трьох країн в подальшому будуть дотримуватися норм міжнародного права в РФ, вказується далі.

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Раніше про видворення європейських дипломатів повідомило видання EUobserver з посиланням на свої джерела на пресконференції верховного представника ЄС із зовнішньої і безпекової політики Жозепа Борреля, який перебуває з візитом в Москві, і міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

Протести в Росії та візит Борреля в Москву

Даний візит глави європейської дипломатії в російську столицю став першим за майже чотири роки. Під час зустрічі з Лавровим Боррель вчергове вимагав звільнення Навального.

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2 лютого Олексій Навальний, який повернувся до Москви з Німеччини після лікування від наслідків отруєння "Новачком", був засуджений до 2 років і 8 місяців колонії за звинуваченням у порушенні вимог умовного покарання у справі "Ів Роше". Після арешту Навального і винесення йому обвинувального вироку почалися масові протести по всій Росії. Російські силовики жорстоко придушили протестні акції. За підрахунками порталу "ОВС-Інфо", у Росії 23 і 31 січня затримали понад 11 тисяч осіб.

Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії Протести другий тиждень поспіль Протести в Росії, що розпочалися після затримання опозиційного політика Олексія Навального, відбулися вже вдруге. У неділю, 31 січня, демонстрації знову відбулися в десятках міст країни. Одна з вимог протестувальників - звільнити Навального.

Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії Велика кількість учасників Незважаючи на побиття, штрафи, адміністративні та кримінальні справи, порушені російською владою після перших багатотисячних акцій 23 січня, у деяких містах Росії число учасників нових протестів 31 січня лише виросло.

Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії Влада готувалася заздалегідь У Москві та інших містах Росії влада готувалася до акції 31 січня заздалегідь: затримували й відправляли під домашній арешт активістів штабів Навального, тиснули на журналістів, усіма способами попереджали про "незаконність" запланованих акцій та можливі наслідки за порушення закону.

Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії Подвійні хороводи Холодна погода в деяких містах сприяла появі нового символу російських протестів. У деяких містах демонстранти водили хороводи навколо різдвяно-новорічних ялинок, які ще залишилися на вулицях, а поліція хороводила навколо мирних демонстрантів.

Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії Неприступна фортеця Задовго до початку акцій силовики перетворили центри великих міст на неприступні фортеці. У Москві була перекрита для пішоходів Червона площа та низка вулиць і площ у межах Бульварного кільця. У Санкт-Петербурзі спецпризначенці поліції та бійці Росгвардії під прикриттям вантажівок перекрили Невський проспект. У низці міст були зачинені станції метро.

Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії Придушення всіма засобами Жодна акція у російських містах традиційно не минула без затримань. У Москві людей почали затримувати ще до початку ходи, в Пермі проти демонстрантів застосовували кінну поліцію, в Казані затриманих годинами змушували сидіти в снігу.

Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії Особлива жорстокість Затримували з особливою жорстокістю. Силовики били протестувальників, застосовували проти людей не лише гумові кийки, але й електрошокери, газ, травматичну зброю. У Санкт-Петербурзі співробітник поліції спрямував на учасників акції табельну вогнепальну зброю.

Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії Відбиваючи затриманих Не минуло без сутичок. Протестувальники намагалися відповідати на невиправдану агресію силовиків. У Казані та інших містах Росії учасники акцій неодноразово відбивали затриманих у сил безпеки. У Санкт-Петербурзі уже порушено справу про насильство щодо правоохоронців на акції 31 січня.

Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії Тисячі затриманих За даними правозахисного інтернет-порталу "ОВД-Инфо", 31 січня лише в Москві було понад 1600 затримань, а по всій Росії - понад 5100. Це найбільша кількість затримань за весь час спостережень правозахисників, починаючи від грудня 2011 року. Затримання відбулися в майже 90 містах Росії.

Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії Затримували усіх поспіль Силовики затримували всіх поспіль, зокрема журналістів. Загалом, даними "ОВД-Инфо", затримали щонайменше 93 журналістів у 31 місті Росії. А у Санкт-Петербурзі затримали репера Oxxxymiron (Мирона Федорова). Уже на другій акції поспіль затримали і дружину Олексія Навального Юлію.

Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії У Берліні підтримали Навального Акція на підтримку Олексія Навального відбулися й за межами Росії. У демонстрації в Берліні, за деякими оцінками, взяли участь близько двох тисяч людей. Плакати учасників вирізнялися креативом та відсилали до розслідування Навального про "палац для Путіна" - таємну резиденцію, що її, за твердженням політика, будують для російського президента на узбережжі Чорного моря. Автор: Віталій Кропман, Данило Білик





