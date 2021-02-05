Коментар: Візит Борреля до Москви - дипломатична поразка ЄС

Спробу відновити нормальні відносини між ЄС і Російською Федерацією можна вважати провалом, у якого будуть довгострокові наслідки. Адже тільки так і можна оцінити підсумки зустрічі між верховним представником Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Їхня спільна пресконференція перетворилася на наочний приклад самовпевненості і поразки. Боррель часом виглядав погано підготовленим школярем, якого поставили в куток. Сергій Лавров відомий своєю непоступливістю щодо партнерів по переговорах, але цього разу він позбавив Борреля навіть політичної гідності.

Крістіан Тріппе

ЄС "ненадійний"; країни ЄС, як-от Німеччина і Франція, поводяться "зарозуміло" щодо Росії і відмовляються надати важливу інформацію, необхідну для прояснення того, що сталося з Навальним; рішення іспанських судів щодо каталонських сепаратистів політично мотивовані. Це - лише частина того потоку звинувачень і брехні, який Лавров вилив на Борреля. А на це Боррель нічого не відповів. Він намагався залишатися дружнім, у той час як ескапади Лаврова, можливо, вдалося б зупинити лише добре контрольованим спалахом гніву.

Місія Борреля провалилася

Поки обидва партнери на пресконференції виконували свої партії в цій сумній виставі, очолюваний Лавровим МЗС поставив фінальну крапку в низці образ. Трьох дипломатів країн ЄС висилають з Росії нібито за участь у протестах проти затримання і засудження Навального. Країни, яких це торкнулося, - Німеччина, Польща і Швеція - рішуче відкидають звинувачення, а Боррель нарешті офіційно висловив свій протест, додавши його до протоколу зустрічі.

Таким чином, щонайпізніше в п'ятницю, 5 лютого, стало зрозуміло, що місія Борреля провалилася. Але на той момент головному дипломату Євросоюзу належало пробути в Москві ще кілька годин. І він повинен був щось зробити: зустрітися з представниками табору Навального або хоча б спробувати виправити ситуацію на зустрічі з російською громадськістю. Зрештою, він просто міг вилетіти раніше, і це передчасне завершення візиту, безумовно, стало б сигналом.

Подальші санкції ЄС неминучі

Ще до дипломатичного сходження в пекло Борреля багато скептично налаштованих дипломатів запитували, чого взагалі можна досягти подібною поїздкою, і чи не є вирок Навальному достатньою підставою для її скасування. Крім того, стурбовані спостерігачі нагадували, що перевага - на боці керівництва Кремля, що у Борреля немає жодних важелів впливу, тож існує небезпека, що йому влаштують показову прочуханку. На жаль, виявилося, що всі вони мали рацію. Зараз ЄС зіткнувся, мабуть, з найбільшою поразкою у своїй ще молодій історії дипломатії.

Це не може і не залишиться без наслідків, коли ЄС через кілька тижнів буде докорінно переглядати свою стратегію щодо Росії. Так чи інакше, Кремль безперечно не хоче відносин з Євросоюзом, заснованих на принципах справедливості й рівності. Тому просто з міркувань самоповаги ЄС доведеться обмежитися тим, що не піддається сумніву і чого прагнуть обидві сторони: торгівлею, поставками енергоносіїв, заходами щодо стримування пандемії, контактами з громадянським суспільством. Це, звісно, не дрібниця, але, далеко не те, що було б можливо.

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Руку, яку Боррель настільки явно простягнув Москві, вона так само демонстративно відштовхнула. Уряди деяких країн ЄС спочатку проявили нерішучість, коли розглядалося питання про запровадження нових санкцій проти Росії у зв'язку з несправедливим судовим вироком Навальному. Тепер, коли Боррель повертається з Москви ображеним і з порожніми руками, подальші санкції неминучі. А значить, межа ще не досягнута.

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