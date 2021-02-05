 Протести в РФ: суди в Москві призначили адміністративний арешт майже тисячі людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.02.2021

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Протести в РФ: суди в Москві призначили адміністративний арешт майже тисячі людей

Адміністративні арешти після акцій протесту в Москві 23 і 31 січня призначалися за статтями щодо непокори розпорядженню поліцейського і порушення порядку публічного заходу.

Суди в Москві призначили адміністративний арешт майже тисячі осіб

Суди в Москві призначили адміністративний арешт майже тисячі осіб

Московські суди з 23 січня до 2 лютого призначили адміністративний арешт 972 громадянам у зв'язку з несанкціонованими владою акціями протесту. Про це в п'ятницю, 5 лютого, повідомили в пресслужбі Мосміськсуду.

При цьому 35 справ були заведені за статтею про непокору законному розпорядженню співробітника поліції. За цією статтею 30 особам призначено арешт, п'ятьом - штраф.

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За статтею про порушення порядку організації або проведення публічного заходу велися ще 2169 справ - винесено ухвали про 942 арешти і 1227 штрафів.

Загалом надійшло справ про адміністративні правопорушення 4908.

Під домашнім арештом - Соболь, Ярмиш та Олег Навальний

У десятках міст Росії та світу 23 січня і 31 січня відбулись акції на підтримку Олексія Навального. На протестах в РФ, за даними "ОВД-Инфо", правоохоронцізатримали 11 тисяч людей. Після мітингів у низки соратників опозиціонера пройшли обшуки. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш, брат заарештованого опозиціонера Олег Навальний, юристка Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Любов Соболь, координатор Московського штабу Навального Олег Степанов і голова пов'язаної з Навальним профспілки "Альянс лікарів" Анастасія Васильєва відправлені під домашній арешт до 23 березня.

  • Акція протесту в Новосибірську

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  • Мітинг на підтримку Навального в Новосибірську

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    Велика кількість учасників

    Незважаючи на побиття, штрафи, адміністративні та кримінальні справи, порушені російською владою після перших багатотисячних акцій 23 січня, у деяких містах Росії число учасників нових протестів 31 січня лише виросло.

  • Поліція перед акцією протесту в Москві

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    Влада готувалася заздалегідь

    У Москві та інших містах Росії влада готувалася до акції 31 січня заздалегідь: затримували й відправляли під домашній арешт активістів штабів Навального, тиснули на журналістів, усіма способами попереджали про "незаконність" запланованих акцій та можливі наслідки за порушення закону.

  • Подвійні хороводи

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    Подвійні хороводи

    Холодна погода в деяких містах сприяла появі нового символу російських протестів. У деяких містах демонстранти водили хороводи навколо різдвяно-новорічних ялинок, які ще залишилися на вулицях, а поліція хороводила навколо мирних демонстрантів.

  • Протести на підтримку Навального в Санкт-Петербурзі

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    Неприступна фортеця

    Задовго до початку акцій силовики перетворили центри великих міст на неприступні фортеці. У Москві була перекрита для пішоходів Червона площа та низка вулиць і площ у межах Бульварного кільця. У Санкт-Петербурзі спецпризначенці поліції та бійці Росгвардії під прикриттям вантажівок перекрили Невський проспект. У низці міст були зачинені станції метро.

  • Затримання учасників акцій протесту в Москві

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    Придушення всіма засобами

    Жодна акція у російських містах традиційно не минула без затримань. У Москві людей почали затримувати ще до початку ходи, в Пермі проти демонстрантів застосовували кінну поліцію, в Казані затриманих годинами змушували сидіти в снігу.

  • Затриманий учасник акції протесту в Москві

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    Особлива жорстокість

    Затримували з особливою жорстокістю. Силовики били протестувальників, застосовували проти людей не лише гумові кийки, але й електрошокери, газ, травматичну зброю. У Санкт-Петербурзі співробітник поліції спрямував на учасників акції табельну вогнепальну зброю.

  • Протестувальники відбивають затриманих у Санкт-Петербурзі

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    Відбиваючи затриманих

    Не минуло без сутичок. Протестувальники намагалися відповідати на невиправдану агресію силовиків. У Казані та інших містах Росії учасники акцій неодноразово відбивали затриманих у сил безпеки. У Санкт-Петербурзі уже порушено справу про насильство щодо правоохоронців на акції 31 січня.

  • Затримані протестувальники у Москві

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    Тисячі затриманих

    За даними правозахисного інтернет-порталу "ОВД-Инфо", 31 січня лише в Москві було понад 1600 затримань, а по всій Росії - понад 5100. Це найбільша кількість затримань за весь час спостережень правозахисників, починаючи від грудня 2011 року. Затримання відбулися в майже 90 містах Росії.

  • Поліцейський на протестах у Новосибірську

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    Затримували усіх поспіль

    Силовики затримували всіх поспіль, зокрема журналістів. Загалом, даними "ОВД-Инфо", затримали щонайменше 93 журналістів у 31 місті Росії. А у Санкт-Петербурзі затримали репера Oxxxymiron (Мирона Федорова). Уже на другій акції поспіль затримали і дружину Олексія Навального Юлію.

  • Акція на підтримку Навального в Берліні

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    У Берліні підтримали Навального

    Акція на підтримку Олексія Навального відбулися й за межами Росії. У демонстрації в Берліні, за деякими оцінками, взяли участь близько двох тисяч людей. Плакати учасників вирізнялися креативом та відсилали до розслідування Навального про "палац для Путіна" - таємну резиденцію, що її, за твердженням політика, будують для російського президента на узбережжі Чорного моря.

    Автор: Віталій Кропман, Данило Білик


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