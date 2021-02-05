Протести в РФ: суди в Москві призначили адміністративний арешт майже тисячі людей

Московські суди з 23 січня до 2 лютого призначили адміністративний арешт 972 громадянам у зв'язку з несанкціонованими владою акціями протесту. Про це в п'ятницю, 5 лютого, повідомили в пресслужбі Мосміськсуду.

При цьому 35 справ були заведені за статтею про непокору законному розпорядженню співробітника поліції. За цією статтею 30 особам призначено арешт, п'ятьом - штраф.

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За статтею про порушення порядку організації або проведення публічного заходу велися ще 2169 справ - винесено ухвали про 942 арешти і 1227 штрафів.

Загалом надійшло справ про адміністративні правопорушення 4908.

Під домашнім арештом - Соболь, Ярмиш та Олег Навальний

У десятках міст Росії та світу 23 січня і 31 січня відбулись акції на підтримку Олексія Навального. На протестах в РФ, за даними "ОВД-Инфо", правоохоронцізатримали 11 тисяч людей. Після мітингів у низки соратників опозиціонера пройшли обшуки. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш, брат заарештованого опозиціонера Олег Навальний, юристка Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Любов Соболь, координатор Московського штабу Навального Олег Степанов і голова пов'язаної з Навальним профспілки "Альянс лікарів" Анастасія Васильєва відправлені під домашній арешт до 23 березня.