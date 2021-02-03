Штаб Олексія Навального тимчасово відмовляється від вуличних протестів у Росії

Команда Олексія Навального не проводитиме в Росії мітинги найближчими вихідними, повідомив у четвер, 4 лютого, в ефірі YouTube-каналу "Навальний Live" керівник мережі регіональних штабів політика Леонід Волков.

За словами Волкова, у регіонах немає кому організовувати акції, оскільки місцевих координаторів та прихильників Навального відправили під арешти через мітинги 23 і 31 січня. До того ж проведення щотижневих акцій може призвести до розчарування вуличною формою протесту. "Якщо ми виходитимемо щотижня, то отримуватимемо ще тисячі заарештованих і сотні побитих. Буде паралізована робота штабів і буде неможлива робота щодо виборів", - пояснив Волков. Він додав, що Навальний просив зосередитися на підготовці до виборів в Держдуму, запланованих на осінь 2021 року. Наступні опозиційні акції заплановані на весну і літо.

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Крім того, за словами Волкова, його соратники мають намір домогтися того, щоб будь-які розмови світових політиків з Володимиром Путіним зводилися лише до питань про Навального і його звільнення. "Діставати його з в'язниці ми будемо зовнішньополітичними методами", - сказав Волков.

Російські силовики 23 і 31 січня жорстко придушили акції протесту, зумовлені затриманням Олексія Навального, який повернувся до Москви з Німеччини після лікування від наслідків отруєння "Новачком", і судом над політиком. За підрахунками порталу "ОВС-Інфо", по всій Росії затримали понад 11 тисяч людей.