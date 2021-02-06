Боррель запропонує нові санкції проти Росії, яка йде "авторитарним шляхом"

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель планує ініціювати нові санкції ЄС проти Росії. Про це головний європейський дипломат заявив у вівторок, 9 лютого, під час виступу в Європарламенті.

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"Країни-учасниці ухвалять рішення про подальші кроки", - заявив Боррель, цитує інформагенція AFP. Це "могло б включати в себе санкції", пояснив єврофункціонер. Боррель запевнив, що скористається своїм правом ініціативи як уповноважений у закордонних справах ЄС для внесення "конкретних пропозицій".

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Консультації міністрів закордонних справ країн-членів ЄС щодо цього питання відбудуться 22 лютого, а вже в березні це обговорюватимуть глави держав та урядів ЄС.

Критика авторитарних тенденцій у Росії

Говорячи про свій нещодавній візит до Росії, головний європейський дипломат запевнив, що він ще до самого візиту не мав жодних ілюзій, однак тепер він ще більше стурбований, ніж раніше. "Російський уряд прямує авторитарним шляхом, що тривожить", - констатував Боррель, цитує інформагенція dpa.

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Очільник європейської дипломатії також вказав на подальше обмеження для громадянського суспільства й свободи думки в РФ. Крім того, на його думку, в Росії практично немає можливостей для розвитку демократичних альтернатив. Він додав, що "політичний діалог з Росією завмер", зазначивши, що російське керівництво не зацікавлене в перезавантаженні відносин з ЄС, а ще переконався, що в цій країні триває тенденція до подальшого відчуження від ЄС.

Голова європейської дипломатії також різко розкритикував дії російської влади щодо опозиціонера Олексія Навального й закликав негайно звільнити його.