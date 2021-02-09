Лавров заявив про готовність Росії розірвати відносини з Євросоюзом

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у п'ятницю, 12 лютого, заявив про готовність Москви розірвати відносини з Євросоюзом. Це станеться, якщо влада країни знову побачить, "що в якихось сферах накладаються санкції, які створюють ризик для нашої економіки, зокрема, в найбільш чутливих сферах", заявив Лавров в інтерв'ю YouTube-каналу "Соловьев Live".

"Ми не хочемо ізолюватися від світового життя, але треба бути готовими до цього. Хочем миру - готуйся до війни", - додав міністр.

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Взаємні висилки дипломатів і візит Борреля до Москви

Відносини Росії та Євросоюзу останнім тижнями загострилися. 5 лютого російське МЗС оголосило персонами нон грата трьох співробітників дипломатичних представництв Німеччини, Польщі та Швеції. Російська сторона звинуватила їх в участі в акціях протесту 23 січня в Москві і Санкт-Петербурзі.

Цей крок викликав критику Євросоюзу, Великобританії та США. Берлін, Стокгольм і Варшава у відповідь повідомили про висилку трьох російських дипломатів.

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Боррель звинувачує РФ у неготовності до діалогу

Також верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель після триденного візиту до Москви звинуватив російську владу у відсутності готовності до діалогу. У ході поїздки очільник дипломатії ЄС зустрівся з представниками російських правозахисних організацій та обговорив з ними протести у країні. Крім того, Боррель провів переговори з главою МЗС Росії, під час яких наполягав на звільненні опозиціонера Олексія Навального і розслідуванні його отруєння.

Зустріч з Лавровим підтвердила, що "Європа і Росія рухаються у різних напрямках", заявив Боррель. На його думку, Росія "бачить у демократичних цінностях екзистенційну загрозу". Боррель також заявляв, що має намір запропонувати запровадження санкцій щодо Росії. Міністри закордонних справ країн-членів ЄС розглянуть це питання 22 лютого.