Прем'єрка Естонії: Росія принизила Європу

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас назвала принизливими підсумки візиту верховного представника ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля до Москви. "Росія принизила представника Європи, принизила Європу", - заявила Каллас у середу, 10 лютого, під час виступу в парламенті країни.

"Я думаю, все це змусить охолонути людей, які наївно сподівалися, що з Росією можливий діалог. Росія однозначно не бажає діалогу, і ми повинні відштовхуватися від цього факту", - підкреслила глава естонського уряду.

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Каллас не підтримала вимогу відставки Борреля, яку висловлюють деякі європейські політики. "Вимога голови Борреля" - не та відповідь, яка доречна в цій ситуації, вважає Каллас. "Ми повинні спостерігати за Росією і запроваджувати санкції", - запропонувала вона.

Чимало політиків у Брюсселі незадоволені поїздкою Борреля до Москви. "Ви донесли свої меседжі віч-на-віч, але дозволили Лаврову донести свою брехню та зверхність мільйонам людей у світі, які побачили й ваше приниження", - заявила євродепутатка від фракції Європейських консерваторів і реформістів Анна Фотига з Польщі.

Візит Борреля до Москви

Жозеп Боррель на початку лютого здійснив триденний візит до Москви. Він зустрівся із представниками російських правозахисних організацій і обговорив із ними протести, які тривають у РФ. Також Боррель провів перемовини з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Верховний представник ЄС наполягав на звільненні опозиціонера Олексія Навального і розслідуванні його отруєння. Європейський дипломат також висловив сподівання на сертифікацію в ЄС російської вакцини від коронавірусу "Спутник V" і розкритикував політику США щодо Куби.

Під час візиту Борреля російське МЗС оголосило персонами нон грата трьох працівників дипломатичних представництв Німеччини, Польщі та Швеції. Москва звинуватила їх в участі у акціях протесту 23 січня в російській столиці та Санкт-Петербурзі. За це Москву розкритикували Євросоюз, Німеччина, Швеція, Польща, Великобританія і США.