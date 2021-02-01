Коронавірус не відпускає Москву, мер каже про нові варіанти

Мер Москви Сергій Собянін заявив у четвер, 17 червня, про погіршення ситуації з коронавірусом у столиці Росії. Щоденна кількість нових інфікувань зросла з трьох до семи тисяч за кілька днів.

"Ситуація розгортається просто у нас на очах: за попередніми даними, завтра вже буде понад дев'ять тисяч хворих у Москві. Такого показника у нас не було, і це дуже погано, що великий відсоток нововиявлених - це люди, які госпіталізуються буквально протягом декількох днів", - сказав мер Москви, цитує інформагенція "Інтерфакс".

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Він уточнив, що хвороба протікає дуже швидко. "Якщо раніше ми спостерігали від 10 до 14 днів ці процеси, то сьогодні протягом п'яти днів у людини виявляються тяжчі симптоми", - зазначив Собянін.

При цьому він стверджує, що інфіковані у Москві люди заразилися новою мутацією коронавірусу. За його словами, варіанту коронавірусу, який вперше виявили у китайському Ухані "практично немає". "Прийшла нова мутація. (...) Вона агресивніша, важче переноситься, швидше поширюється. Пробиває значно більше імунітет людини", - наголосив Собянін.

Він підкреслив, що "новий виклик" ускладнює епідемічну та економічну ситуацію. У зв'язку з масовими зараженнями мер Москви наголосив на важливості вакцинації від коронавірусу.

Минулої доби у Москві офіційно підтвердили 6195 нових випадків зараження коронавірусом, 1854 людини були госпіталізовані, 532 пацієнта підключили до ШВЛ, померли 73 особи.

Нагадаємо, у Москві з минулого тижня стостерігалося різке зростання кількості нових випадків зараження коронавірусом та госпіталізацій з COVID-19. Внаслідок цього місцева влада зробила період з 12 по 20 червня вихідними днями. Це рішення поширюється на підприємства і організації всіх форм власності, які не працюють у вихідні дні, однак не стосуватиметься об'єктів критичної інфраструктури.

