Китай засудив плани США розслідувати причини пандемії COVID-19
У МЗС Китаю розкритикували доручення Джо Байдена спецслужбам США з'ясувати обставини і причини виникнення пандемії COVID-19.
Охоронець біля Інституту вірусології в Ухані, звідки, як припускають, могла розпочатися пандемія COVID-19
Китай засуджує плани президента США Джо Байдена дослідити причини виникнення пандемії COVID-19. Про це заявив речник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь у четвер, 27 травня.
Він закинув Сполученим Штатам "спробу політизації цього питання та бажання покласти провину за епідемію на плечі Китаю". Чжао Ліцзянь також відкинув припущення, що коронавірус міг почати розповсюджуватися після нещасного випадку у лабораторії в Ухані та заявив про відсутність довіри до спецслужб США.
Байден доручив спецслужбам дослідити початок пандемії
Напередодні Байден доручив американським спецслужбам з'ясувати причини виникнення пандемії COVID-19. "Незабаром після того, як я став президентом, я попросив свого помічника з національної безпеки доручити розвідувальній спільноті підготувати звіт про останні результати їхнього аналізу походження COVID-19", - сказав американський лідер. Зокрема, вказав Байден, необхідно було прояснити, чи виникла хвороба внаслідок контакту з інфікованою твариною або ж внаслідок інциденту в лабораторії.
Він визнав, що американська розвідка зараз не має достатніх даних, що дозволили б дати оцінку, який із цих сценаріїв є більш імовірним. Тому він доручив спецслужбам активізувати зусилля і представити додатковий звіт протягом 90 днів. За цей час спецслужби зможуть розширити збір і аналіз інформації, "що дозволить нам зробити остаточний висновок", заявив Джо Байден.
Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19
Епіцентр епідемії
Центральнокитайське місто Ухань стало епіцентром спалаху нового коронавірусу. Станом на середину травня, з 80 тисяч підтверджених випадків зараження коронавірусом у Китаї майже 50 тисяч припадало на Ухань. Майже 11 тижнів Ухань та його мешканці перебували у тотальній ізоляції. Нині у місті знову вирує життя.
Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19
Потанцюймо?
Під час локдауну більшості мешканців заборонялося залишати свої оселі. Місто швидко спорожніло. Сьогодні радість життя повернулася до Уханю, і у міському парку знову танцюють пари. За даними інформагенцій, нових локальних випадків заражень у місті не реєстрували вже кілька місяців.
Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19
Уханський ринок - розсадник епідемії?
М'ясо, риба, овочі і екзотична дичина - усе це можна було придбати на цьому ринку до його закриття 1 січня 2020 року, коли почали з'являтися перші пацієнти із загадковими симптомами пневмонії. Усі ланцюжки вели до уханського ринку. Однак, досі достеменно невідомо, яку роль цей ринок зіграв у подальшій пандемії.
Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19
Ресторани знову працюють
Власник ресторану Лай Юнь добре знає уханський ринок, адже раніше саме там закуповував продукти для свого ресторану японської кухні. З червня двері ресторану знову відчинені для клієнтів, однак деякі інгредієнти коштують тепер уп’ятеро дорожче. "Побажання на наступний рік просто, щоби бізнес вижив", - каже ресторатор.
Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19
Окулярний рай
Насправді, уханський ринок закрився не повністю. Магазини на першому поверсі закриті, але на другому відкрита оптика і торгівля триває. "Декого майже порожня будівля ринку тепер може засмутити", - каже консультантка в оптиці, яка побажала не називати своє ім'я.
Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19
Про смаки не сперечаються
Торгівля екзотичними делікатесами нікуди не зникла, а перемістилася в інші частини міста. Продавці тепер носять маски і рукавички, але загальний рівень гігієни залишає бажати кращого, рівно, як і на старому ринку Уханю, де панувала антисанітарія.
Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19
Маски як рутина
Більшість уханців і через рік після спалаху епідемії носять на вулиці маски. Оскільки спалахи коронавірусу періодично реєструють в інших частинах країни, уханці проявляють обережність і продовжують носити маски та користуватися антисептиком та іншими засобами для дезінфекції.