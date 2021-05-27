 Китай засудив плани США розслідувати причини пандемії COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.05.2021

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Новини

Китай засудив плани США розслідувати причини пандемії COVID-19

У МЗС Китаю розкритикували доручення Джо Байдена спецслужбам США з'ясувати обставини і причини виникнення пандемії COVID-19.

Охоронець біля інститут вірусології в Ухані, звідки, як іноді припускають, могла розпочатися пандемія COVID-19

Охоронець біля Інституту вірусології в Ухані, звідки, як припускають, могла розпочатися пандемія COVID-19

Китай засуджує плани президента США Джо Байдена дослідити причини виникнення пандемії COVID-19. Про це заявив речник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь у четвер, 27 травня.

Він закинув Сполученим Штатам "спробу політизації цього питання та бажання покласти провину за епідемію на плечі Китаю". Чжао Ліцзянь також відкинув припущення, що коронавірус міг почати розповсюджуватися після нещасного випадку у лабораторії в Ухані та заявив про відсутність довіри до спецслужб США.

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Китай вказує на висновки ВООЗ

Речник МЗС Китаю також наголосив, що експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) після розслідування, проведеного в Ухані у лютому цього року дійшли висновку, що витік коронавірусу з лабораторії є "надзвичайно малоймовірним".

"Деякі люди у США закривають очі на факти", - заявив Чжао Ліцзянь, на думку якого, таким чином влада США хоче відвернути увагу від власної "некомпетентної відповіді" на пандемію COVID-19.

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Байден доручив спецслужбам дослідити початок пандемії

Напередодні Байден доручив американським спецслужбам з'ясувати причини виникнення пандемії COVID-19. "Незабаром після того, як я став президентом, я попросив свого помічника з національної безпеки доручити розвідувальній спільноті підготувати звіт про останні результати їхнього аналізу походження COVID-19", - сказав американський лідер. Зокрема, вказав Байден, необхідно було прояснити, чи виникла хвороба внаслідок контакту з інфікованою твариною або ж внаслідок інциденту в лабораторії.

Він визнав, що американська розвідка зараз не має достатніх даних, що дозволили б дати оцінку, який із цих сценаріїв є більш імовірним. Тому він доручив спецслужбам активізувати зусилля і представити додатковий звіт протягом 90 днів. За цей час спецслужби зможуть розширити збір і аналіз інформації, "що дозволить нам зробити остаточний висновок", заявив Джо Байден.

  • Епіцентр епідемії

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Епіцентр епідемії

    Центральнокитайське місто Ухань стало епіцентром спалаху нового коронавірусу. Станом на середину травня, з 80 тисяч підтверджених випадків зараження коронавірусом у Китаї майже 50 тисяч припадало на Ухань. Майже 11 тижнів Ухань та його мешканці перебували у тотальній ізоляції. Нині у місті знову вирує життя.

  • Потанцюймо?

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Потанцюймо?

    Під час локдауну більшості мешканців заборонялося залишати свої оселі. Місто швидко спорожніло. Сьогодні радість життя повернулася до Уханю, і у міському парку знову танцюють пари. За даними інформагенцій, нових локальних випадків заражень у місті не реєстрували вже кілька місяців.

  • Уханський ринок - розсадник епідемії?

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Уханський ринок - розсадник епідемії?

    М'ясо, риба, овочі і екзотична дичина - усе це можна було придбати на цьому ринку до його закриття 1 січня 2020 року, коли почали з'являтися перші пацієнти із загадковими симптомами пневмонії. Усі ланцюжки вели до уханського ринку. Однак, досі достеменно невідомо, яку роль цей ринок зіграв у подальшій пандемії.

  • Ресторани знову працюють

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Ресторани знову працюють

    Власник ресторану Лай Юнь добре знає уханський ринок, адже раніше саме там закуповував продукти для свого ресторану японської кухні. З червня двері ресторану знову відчинені для клієнтів, однак деякі інгредієнти коштують тепер уп’ятеро дорожче. "Побажання на наступний рік просто, щоби бізнес вижив", - каже ресторатор.

  • Окулярний рай

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Окулярний рай

    Насправді, уханський ринок закрився не повністю. Магазини на першому поверсі закриті, але на другому відкрита оптика і торгівля триває. "Декого майже порожня будівля ринку тепер може засмутити", - каже консультантка в оптиці, яка побажала не називати своє ім'я.

  • Про смаки не сперечаються

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Про смаки не сперечаються

    Торгівля екзотичними делікатесами нікуди не зникла, а перемістилася в інші частини міста. Продавці тепер носять маски і рукавички, але загальний рівень гігієни залишає бажати кращого, рівно, як і на старому ринку Уханю, де панувала антисанітарія.

  • Маски як рутина

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Маски як рутина

    Більшість уханців і через рік після спалаху епідемії носять на вулиці маски. Оскільки спалахи коронавірусу періодично реєструють в інших частинах країни, уханці проявляють обережність і продовжують носити маски та користуватися антисептиком та іншими засобами для дезінфекції.

    Автор: Ута Штайнвер, Вільям Янг, Горан Кутаноскі


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