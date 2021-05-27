Китай засудив плани США розслідувати причини пандемії COVID-19

Китай засуджує плани президента США Джо Байдена дослідити причини виникнення пандемії COVID-19. Про це заявив речник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь у четвер, 27 травня.

Він закинув Сполученим Штатам "спробу політизації цього питання та бажання покласти провину за епідемію на плечі Китаю". Чжао Ліцзянь також відкинув припущення, що коронавірус міг почати розповсюджуватися після нещасного випадку у лабораторії в Ухані та заявив про відсутність довіри до спецслужб США.

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Китай вказує на висновки ВООЗ

Речник МЗС Китаю також наголосив, що експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) після розслідування, проведеного в Ухані у лютому цього року дійшли висновку, що витік коронавірусу з лабораторії є "надзвичайно малоймовірним".

"Деякі люди у США закривають очі на факти", - заявив Чжао Ліцзянь, на думку якого, таким чином влада США хоче відвернути увагу від власної "некомпетентної відповіді" на пандемію COVID-19.

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Байден доручив спецслужбам дослідити початок пандемії

Напередодні Байден доручив американським спецслужбам з'ясувати причини виникнення пандемії COVID-19. "Незабаром після того, як я став президентом, я попросив свого помічника з національної безпеки доручити розвідувальній спільноті підготувати звіт про останні результати їхнього аналізу походження COVID-19", - сказав американський лідер. Зокрема, вказав Байден, необхідно було прояснити, чи виникла хвороба внаслідок контакту з інфікованою твариною або ж внаслідок інциденту в лабораторії.

Він визнав, що американська розвідка зараз не має достатніх даних, що дозволили б дати оцінку, який із цих сценаріїв є більш імовірним. Тому він доручив спецслужбам активізувати зусилля і представити додатковий звіт протягом 90 днів. За цей час спецслужби зможуть розширити збір і аналіз інформації, "що дозволить нам зробити остаточний висновок", заявив Джо Байден.