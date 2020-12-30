ВООЗ поки не відкидає жодної з гіпотез щодо походження коронавірусу

Попередній звіт міжнародної місії під егідою Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), експерти якої вивчали в місті Ухань, адміністративному центрі китайської провінції Хубей, витоки пандемії COVID-19, буде опублікований, як очікується, наступного тижня, а упродовж кількох наступних тижнів буде оприлюднена й фінальна доповідь. Про це у п'ятницю, 12 лютого, у Женеві заявив генеральний директор Тедрос Адханом Гебреєсус, повідомляє агентство AFP.

Він також зазначив, що місія ВООЗ в Ухані не змогла визначити джерело походження коронавірусу SARS-CoV-2, тому поки жодна з гіпотез щодо його витоків не відкидається.

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"Я хотів би підтвердити, що всі гіпотези залишаються відкритими і вимагають подальшого аналізу та вивчення", - заявив Гебреєсус.

"Ми завжди казали, що ця місія не дасть відповіді на всі запитання, однак вона принесла додаткову інформацію, яка наближає нас до розуміння походження вірусу, що спричиняє COVID-19", - додав гендиректор ВООЗ, зауваживши, що роботу над пошуком відповідей буде продовжено.

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Утім, у ВООЗ схильні відкидати теорію щодо походження коронавірусу з місцевої вірусологічної лабораторії. Бен Ембарек, глава місії ВООЗ, який теж брав участь у брифінгу, заявив, що фахівці вважають украй малоймовірним лабораторне походження коронавірусу. Тому ця теорія не включена у перелік гіпотез, які будуть запропоновані для подальшого дослідження.

Вірусологиня з Нідерландів Маріон Коопманс, яка також перебувала в складі місії ВООЗ в Ухані, зазначила на брифінгу у Женеві, що місія ВООЗ планує дослідити, чи мали місце в Китаї незначні спалахи коронавірусу до грудня 2019 року. Для цього мають намір вивчити відповідні банки крові з регіону навколо Уханю. Переговори щодо доступу до них з китайською владою тривають, повідомляє агентсвто dpa.

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Нагадаємо, експерти ВООЗ розпочали роботу в КНР 28 січня після того, як відбули обов'язковий для всіх приїжджих до Китаю двотижневий карантин. Під час роботи вони ознайомилися з ситуацією на низці міських ринків Уханю, відвідали кілька лікарень, центр хвороб тварин і Уханський інститут вірусології.

Перша спеціальна група ВООЗ побувала в Китаї в лютому 2020 року. Експерти дійшли висновку, що вірус зоонозного походження міг передатися людині від кажанів, але в цілому залишила питання про джерело інфекції відкритим.