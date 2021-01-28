 Експерти ВООЗ відвідали лікарню в Ухані, де були перші інфіковані коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.01.2021

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Експерти ВООЗ відвідали лікарню в Ухані, де були перші інфіковані коронавірусом

Делегація ВООЗ поспілкувалася з лікарями, які працювали у медзакладі в Ухані, де лікували перших хворих на COVID-19.

Члени делегації ВООЗ в Ухані

Члени делегації ВООЗ в Ухані

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) відвідали лікарню в китайському місті Ухань, звідки почалася  пандемія COVID-19. 

"Ми зустрічаємося із лікарями та персоналом, які працювали в той час, та відкрито обговорюємо деталі їхньої роботи", - написав член делегації Пітер Дашак у суботу, 30 січня, у соцмережі Twitter.

Він назвав цей візит "важливою можливістю поговорити безпосередньо з медиками, які в той критичний час були на місцях у боротьбі з COVID".  Дашак є президентом неурядової організації, орієнтованої на профілактику інфекційних захворювань EcoHealth Alliance.

Однак делегація експертів  відвідує в Ухані не лише лікарні та науково-дослідні об'єкти. У суботу члени делегації також відвідали пропагандистську виставку, де могли ознайомитися з "китайськими досягненнями" у подоланні коронавірусної кризи - екстреними заходами відомства з охорони здоров'я та "швидкою реакцією китайського уряду" зазначає агентство AFP. За даними ВООЗ, згідно з планом роботи делегації, дослідники мають відвідати Інститут вірусології в Ухані, а також місцевий ринок, звідки, як припускають, почався спалах COVID-19.

Напередодні виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майкл Раян застеріг, що не варто покладати завеликі сподівання на результати роботи цієї місії. Він заявив, що її основними завданнями є спроба дізнатися більше про походження цього коронавірусу та оцінити, які подальші дослідження можуть знадобитися.

Походження коронавірусу SARS-CoV-2 є предметом спекуляцій уже довгий час. Більшість учених дотримується думки, що він зоонозного походження. Відомо, що перші хворі в Ухані відвідували оптовий ринок "Хуанань" або працювали там. На ринку продавали морепродукти, а також тварин - змій, птахів, кажанів. Але офіційно "нульового пацієнта" так і не було виявлено.

До нинішньої делегації ВООЗ увійшли 13 експертів з 12 країн. Учасник нинішньої місії ВООЗ Фабіан Лендертц (Fabian Leendertz) з німецького Інституту імені Робарта Коха заявив, що джерело походження коронавірусу не обов'язково міститься в Китаї, але саме почавши працювати в Ухані, можна буде розібратися в питанні походження інфекції.

Читайте також: Незалежна комісія розкритикувала дії ВООЗ та Китаю на початку пандемії 

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