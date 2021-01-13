Експерти ВООЗ прибули до Уханя для розслідування витоків пандемії

Делегація Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у четвер, 14 січня, прибула в місто Ухань, адміністративний центр китайської провінції Хубей, повідомили місцеві ЗМІ.

У місті, де в Китаї вперше зафіксували випадки зараження COVID-19, експерти ВООЗ працюватимуть разом з китайськими вченими. Всі члени делегації, відповідно до введених в КНР правил, перед початком роботи повинні будуть відбути дводенний карантин, передає агентство "Інтерфакс".

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Перша спеціальна група ВООЗ побувала в Китаї в лютому 2020 року. Експерти дійшли висновку, що вірус зоонозного походження міг передатися людині від кажанів, але в цілому залишила питання про джерело інфекції відкритим.

У травні понад 120 країн світу закликали до проведення розслідування походження коронавірусу. Китай тоді наполіг, що розслідування можна буде провести після того, як пандемію буде взято під контроль, і воно має відбуватися під егідою ВООЗ.

Ще одна група фахівців організації повинна була приїхати в Китай в липні і встановити походження коронавірусу. Але з неї в Китай потрапили тільки два експерти. Вони не їздили в Ухань і займалися визначенням "обсягу і сфери охоплення" роботи для наступного, третього, етапу місії.

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У нинішню делегацію ВООЗ увійшли експерти з 12 країн. Повідомляється, що досягнуто згоди, що вірусологи відвідають, крім Уханя, південну провінцію Юньнань, де розташовані печери, в яких мешкає велика кількість кажанів. Саме звідти фахівці зроблять забір первинного матеріалу для визначення, чи міг вірус з'явитися самостійно або міг статися витік з лабораторії в Ухані. Крім того, вчені відвідають рибний ринок в Ухані, де, ймовірно, і були закуплені кажани, заражені коронавірусом.

Один з учасників нинішньої місії ВООЗ Фабіан Лендертц зазначив, що джерело походження коронавірусу не обов'язково знаходиться в Китаї, але саме почавши працювати в Ухані, можна буде розібратися в питанні походження інфекції.

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"Почавши працювати в Ухані, ми можемо спробувати зазирнути в минуле і подивитися, куди нас заведуть отримані дані. Можливо, факти вкажуть нам, що потрібно залишитися в цьому ж районі, а може, ми зрозуміємо, що джерело - в іншій частині Китаю. Не виключено, що воно виявиться взагалі в іншій країні", - сказав Лентдертц, слова якого раніше в січні наводила британська газета The Guardian.

Походження коронавірусу COVID-19 під питанням

Походження коронавірусу COVID-19 є предметом спекуляцій вже довгий час. Більшість учених дотримується думки, що він зоонозного походження. Відомо, що перші хворі в місті Ухань відвідували оптовий ринок "Хуанань" або працювали там. На ринку продавали морепродукти, а також тварин - змій, птахів, кажанів. Але офіційно "нульовий пацієнт" так і не був виявлений.

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У Вашингтоні не виключали, що вірус міг зберігатися в науковій лабораторії уханьского Інституту вірусології. США також дотримуються думки, що до приховування інформації про виникнення спалахукоронавірусу COVID-19 причетна Всесвітня організація охорони здоров'я. Пекін вважає цю версію безпідставною.

Загалом за час пандемії коронавірусом у світі заразилися понад 92 мільйони осіб, майже 2 мільйони пацієнтів померли від наслідків зараження.

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