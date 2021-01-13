 Експерти ВООЗ прибули до Уханя для розслідування витоків пандемії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.01.2021

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Новини

Експерти ВООЗ прибули до Уханя для розслідування витоків пандемії

Експерти ВООЗ з 12 країн розслідуватимуть в Ухані витоки пандемії COVID-19. Перед початком роботи вони повинні будуть відбути дводенний карантин.

Експерти ВООЗ прибули до Уханя для розслідування витоків пандемії

Експерти ВООЗ вже в Ухані

Делегація Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у четвер, 14 січня, прибула в місто Ухань, адміністративний центр китайської провінції Хубей, повідомили місцеві ЗМІ.

У місті, де в Китаї вперше зафіксували випадки зараження COVID-19, експерти ВООЗ працюватимуть разом з китайськими вченими. Всі члени делегації, відповідно до введених в КНР правил, перед початком роботи повинні будуть відбути дводенний карантин, передає агентство "Інтерфакс".

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Перша спеціальна група ВООЗ побувала в Китаї в лютому 2020 року. Експерти дійшли висновку, що вірус зоонозного походження міг передатися людині від кажанів, але в цілому залишила питання про джерело інфекції відкритим.

У травні понад 120 країн світу закликали до проведення розслідування походження коронавірусу. Китай тоді наполіг, що розслідування можна буде провести після того, як пандемію буде взято під контроль, і воно має відбуватися під егідою ВООЗ.

Ще одна група фахівців організації повинна була приїхати в Китай в липні і встановити походження коронавірусу. Але з неї в Китай потрапили тільки два експерти. Вони не їздили в Ухань і займалися визначенням "обсягу і сфери охоплення" роботи для наступного, третього, етапу місії.

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У нинішню делегацію ВООЗ увійшли експерти з 12 країн. Повідомляється, що досягнуто згоди, що вірусологи відвідають, крім Уханя, південну провінцію Юньнань, де розташовані печери, в яких мешкає велика кількість кажанів. Саме звідти фахівці зроблять забір первинного матеріалу для визначення, чи міг вірус з'явитися самостійно або міг статися витік з лабораторії в Ухані. Крім того, вчені відвідають рибний ринок в Ухані, де, ймовірно, і були закуплені кажани, заражені коронавірусом.

Один з учасників нинішньої місії ВООЗ Фабіан Лендертц зазначив, що джерело походження коронавірусу не обов'язково знаходиться в Китаї, але саме почавши працювати в Ухані, можна буде розібратися в питанні походження інфекції.

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"Почавши працювати в Ухані, ми можемо спробувати зазирнути в минуле і подивитися, куди нас заведуть отримані дані. Можливо, факти вкажуть нам, що потрібно залишитися в цьому ж районі, а може, ми зрозуміємо, що джерело - в іншій частині Китаю. Не виключено, що воно виявиться взагалі в іншій країні", - сказав Лентдертц, слова якого раніше в січні наводила британська газета The Guardian.

Походження коронавірусу COVID-19 під питанням

Походження коронавірусу COVID-19 є предметом спекуляцій вже довгий час. Більшість учених дотримується думки, що він зоонозного походження. Відомо, що перші хворі в місті Ухань відвідували оптовий ринок "Хуанань" або працювали там. На ринку продавали морепродукти, а також тварин - змій, птахів, кажанів. Але офіційно "нульовий пацієнт" так і не був виявлений.

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У Вашингтоні не виключали, що вірус міг зберігатися в науковій лабораторії уханьского Інституту вірусології. США також дотримуються думки, що до приховування інформації про виникнення спалахукоронавірусу COVID-19 причетна Всесвітня організація охорони здоров'я. Пекін вважає цю версію безпідставною.

Загалом за час пандемії коронавірусом у світі заразилися понад 92 мільйони осіб, майже 2 мільйони пацієнтів померли від наслідків зараження.

  • Епіцентр епідемії

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Епіцентр епідемії

    Центральнокитайське місто Ухань стало епіцентром спалаху нового коронавірусу. Станом на середину травня, з 80 тисяч підтверджених випадків зараження коронавірусом у Китаї майже 50 тисяч припадало на Ухань. Майже 11 тижнів Ухань та його мешканці перебували у тотальній ізоляції. Нині у місті знову вирує життя.

  • Потанцюймо?

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Потанцюймо?

    Під час локдауну більшості мешканців заборонялося залишати свої оселі. Місто швидко спорожніло. Сьогодні радість життя повернулася до Уханю, і у міському парку знову танцюють пари. За даними інформагенцій, нових локальних випадків заражень у місті не реєстрували вже кілька місяців.

  • Уханський ринок - розсадник епідемії?

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Уханський ринок - розсадник епідемії?

    М'ясо, риба, овочі і екзотична дичина - усе це можна було придбати на цьому ринку до його закриття 1 січня 2020 року, коли почали з'являтися перші пацієнти із загадковими симптомами пневмонії. Усі ланцюжки вели до уханського ринку. Однак, досі достеменно невідомо, яку роль цей ринок зіграв у подальшій пандемії.

  • Ресторани знову працюють

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Ресторани знову працюють

    Власник ресторану Лай Юнь добре знає уханський ринок, адже раніше саме там закуповував продукти для свого ресторану японської кухні. З червня двері ресторану знову відчинені для клієнтів, однак деякі інгредієнти коштують тепер уп’ятеро дорожче. "Побажання на наступний рік просто, щоби бізнес вижив", - каже ресторатор.

  • Окулярний рай

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Окулярний рай

    Насправді, уханський ринок закрився не повністю. Магазини на першому поверсі закриті, але на другому відкрита оптика і торгівля триває. "Декого майже порожня будівля ринку тепер може засмутити", - каже консультантка в оптиці, яка побажала не називати своє ім'я.

  • Про смаки не сперечаються

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Про смаки не сперечаються

    Торгівля екзотичними делікатесами нікуди не зникла, а перемістилася в інші частини міста. Продавці тепер носять маски і рукавички, але загальний рівень гігієни залишає бажати кращого, рівно, як і на старому ринку Уханю, де панувала антисанітарія.

  • Маски як рутина

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Маски як рутина

    Більшість уханців і через рік після спалаху епідемії носять на вулиці маски. Оскільки спалахи коронавірусу періодично реєструють в інших частинах країни, уханці проявляють обережність і продовжують носити маски та користуватися антисептиком та іншими засобами для дезінфекції.

    Автор: Ута Штайнвер, Вільям Янг, Горан Кутаноскі


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