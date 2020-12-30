Незалежна комісія розкритикувала дії ВООЗ та Китаю на початку пандемії

Експерти незалежної комісії, створеної Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) для оцінки вжитих заходів у боротьбі з пандемією, закинули ВООЗ та уряду Китаю занадто повільне реагування на поширення коронавірусу на початковому етапі.

"Глобальному розповсюдженню епідемії сприяло те, що її здебільшого приховували" в перші дні, коли вірус був виявлений в Уханю, зазначили експерти. За їхньою оцінкою, у Китаю "були можливості, щоб швидше реагувати на ранні сигнали", йдеться у звіті комісії, представленому в понеділок, 18 січня, цитує інформагенція AFP.

Водночас комісія розкритикувала ВООЗ за те, що та надто пізно скликала засідання комітету з надзвичайних ситуацій - лише 22 січня минулого року. І лише тижнем пізніше ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров'я та найвищий рівень небезпеки. Незрозуміло, чому обидва кроки не були зроблені раніше, йдеться у звіті незалежної комісії.

У комісії вказали на недоліки глобальної системи попередження про пандемію. "Всесвітня організація охорони здоров'я не мала достатньо можливостей для виконання цієї роботи", - йдеться у звіті комісії.

Незалежна комісія з оцінки готовності до пандемії і заходів у відповідь була створена ВООЗ у липні минулого року для аналізу зусиль світової спільноти у боротьбі з пандемією коронавірусу. Її співголовами призначені колишня прем'єрка Нової Зеландії Хелен Кларк та колишня президентка Ліберії Елен Джонсон-Серліф.