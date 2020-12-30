 Незалежна комісія розкритикувала дії ВООЗ та Китаю на початку пандемії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.01.2021

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Новини

Незалежна комісія розкритикувала дії ВООЗ та Китаю на початку пандемії

Китай на початку пандемії повинен був активніше реагувати на поширення коронавірусу, а ВООЗ запізно оголосила надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров'я, вважають експерти незалежної комісії.

ВООЗ та Китай недостатньо оперативно відреагували на початок пандемії, кажуть незалежні експерти

ВООЗ та Китай недостатньо оперативно відреагували на початок пандемії, кажуть незалежні експерти

Експерти незалежної комісії, створеної Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) для оцінки вжитих заходів у боротьбі з пандемією, закинули ВООЗ та уряду Китаю занадто повільне реагування на поширення коронавірусу на початковому етапі.

"Глобальному розповсюдженню епідемії сприяло те, що її здебільшого приховували" в перші дні, коли вірус був виявлений в Уханю, зазначили експерти. За їхньою оцінкою, у Китаю "були можливості, щоб швидше реагувати на ранні сигнали", йдеться у звіті комісії, представленому в понеділок, 18 січня, цитує інформагенція AFP.

Водночас комісія розкритикувала ВООЗ за те, що та надто пізно скликала засідання комітету з надзвичайних ситуацій - лише 22 січня минулого року. І лише тижнем пізніше ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров'я та найвищий рівень небезпеки. Незрозуміло, чому обидва кроки не були зроблені раніше, йдеться у звіті незалежної комісії.

У комісії вказали на недоліки глобальної системи попередження про пандемію. "Всесвітня організація охорони здоров'я не мала достатньо можливостей для виконання цієї роботи", - йдеться у звіті комісії.

Незалежна комісія з оцінки готовності до пандемії і заходів у відповідь була створена ВООЗ у липні минулого року для аналізу зусиль світової спільноти у боротьбі з пандемією коронавірусу. Її співголовами призначені колишня прем'єрка Нової Зеландії Хелен Кларк та колишня президентка Ліберії Елен Джонсон-Серліф.

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