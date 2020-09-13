 Число померлих з коронавірусом у світі перевищило два мільйони | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.01.2021

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Новини

Число померлих з коронавірусом у світі перевищило два мільйони

Про перший мільйон померлих, у яких підтвердили інфікування, повідомили за 9 місяців після початку пандемії. Для того, щоб забрати ще мільйон жертв, пандемії знадобилось лише 3,5 місяці.

Coronavirus Elfenbeinküste Abidjan Graffito

У всьому світі станом на п'ятницю, 15 січня, померли вже понад два мільйони людей, в яких підтвердили інфікування  коронавірусом. Про це свідчать дані Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), а також ресурсу Worldometer, що відстежує поширення коронавірусної інфекції.

Цю цифру підтвердили також в ООН. "Наш світ досяг позначки, що крає серце: пандемія COVID-19 забрала життя двох мільйонів людей", - написав у Twitter генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. 

За словами Гутерріша, відсутність глобальної координації у протистоянні пандемії зробила її наслідки ще гіршими. Він закликав країни світу проявляти "значно більшу солідарність" у пам'ять двох мільйонів померлих.

З початку пандемії кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі, за даними Університету Джонса Хопкінса, сягнула 93,4 мільйона. Найбільше число померлих з підтвердженим інфікуванням зафіксовано в США - 390 тисяч. Далі йдуть Бразилія (207 тисяч), Індія (152 тисячі), Мексика (138 тисяч) та Великобританія (87 тисяч).

Про перший мільйон померлих з коронавірусом повідомили приблизно за 9 місяців після виявлення в Китаї першого випадку зараження. Для того, аби забрати ще мільйон жертв, пандемії знадобилося лише близько 3,5 місяці.

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