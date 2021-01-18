Коронавірус: експерти ВООЗ в Ухані відбули карантин, розпочинають роботу

Делегація Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у четвер, 28 січня, завершила перебування в карантині в Ухані в китайській провінції Хубей. З наступного дня експерти мають приступити до роботи, метою якої є встановлення походження коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-19, повідомляє агентство dpa.

Експерти ВООЗ прибули до Уханя два тижні тому, і їх, відповідно до чинних у КНР правил, відразу ж відправили на карантин.

Перша спеціальна група ВООЗ побувала в Китаї в лютому 2020 року. Експерти дійшли висновку, що вірус зоонозного походження міг передатися людині від летючих мишей, але загалом залишила відкритим питання про джерело інфекції. Ще одна група фахівців організації мала приїхати до Китаю в липні й установити походження коронавірусу. Але з неї до Китаю потрапили лише два експерти. Вони не їздили до Уханя і займалися визначенням "обсягу і сфери охоплення" роботи для наступного, третього, етапу місії.

До нинішньої делегації ВООЗ увійшли 13 експертів з 12 країн. Учасник нинішньої місії ВООЗ Фабіан Лендертц (Fabian Leendertz) з німецького Інституту імені Робарта Коха заявив, що джерело походження коронавірусу не обов'язково міститься в Китаї, але саме почавши працювати в Ухані, можна буде розібратися в питанні походження інфекції.

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Походження коронавірусу SARS-CoV-2 є предметом спекуляцій уже довгий час. Більшість учених дотримується думки, що він зоонозного походження. Відомо, що перші хворі в Ухані відвідували оптовий ринок "Хуанань" або працювали там. На ринку продавали морепродукти, а також тварин - змій, птахів, кажанів. Але офіційно "нульового пацієнта" так і не було виявлено.

У Вашингтоні не виключали, що вірус міг зберігатися в науковій лабораторії Уханського інституту вірусології. Адміністрація колищнього президента США Дональда Трампа також дотримувалася думки, що до приховування інформації про спалах коронавірусу причетна Всесвітня організація охорони здоров'я. Пекін вважає цю версію безпідставною.