Коронавірус: експерти ВООЗ в Ухані відбули карантин, розпочинають роботу
Група експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, що прибула до Уханя, завершила двотижневий карантин і приступає до роботи зі встановлення походження коронавірусу.
Делагація ВООЗ в аеропорту Уханя
Делегація Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у четвер, 28 січня, завершила перебування в карантині в Ухані в китайській провінції Хубей. З наступного дня експерти мають приступити до роботи, метою якої є встановлення походження коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-19, повідомляє агентство dpa.
Експерти ВООЗ прибули до Уханя два тижні тому, і їх, відповідно до чинних у КНР правил, відразу ж відправили на карантин.
Перша спеціальна група ВООЗ побувала в Китаї в лютому 2020 року. Експерти дійшли висновку, що вірус зоонозного походження міг передатися людині від летючих мишей, але загалом залишила відкритим питання про джерело інфекції. Ще одна група фахівців організації мала приїхати до Китаю в липні й установити походження коронавірусу. Але з неї до Китаю потрапили лише два експерти. Вони не їздили до Уханя і займалися визначенням "обсягу і сфери охоплення" роботи для наступного, третього, етапу місії.
До нинішньої делегації ВООЗ увійшли 13 експертів з 12 країн. Учасник нинішньої місії ВООЗ Фабіан Лендертц (Fabian Leendertz) з німецького Інституту імені Робарта Коха заявив, що джерело походження коронавірусу не обов'язково міститься в Китаї, але саме почавши працювати в Ухані, можна буде розібратися в питанні походження інфекції.
Походження коронавірусу SARS-CoV-2 є предметом спекуляцій уже довгий час. Більшість учених дотримується думки, що він зоонозного походження. Відомо, що перші хворі в Ухані відвідували оптовий ринок "Хуанань" або працювали там. На ринку продавали морепродукти, а також тварин - змій, птахів, кажанів. Але офіційно "нульового пацієнта" так і не було виявлено.
Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19
Епіцентр епідемії
Центральнокитайське місто Ухань стало епіцентром спалаху нового коронавірусу. Станом на середину травня, з 80 тисяч підтверджених випадків зараження коронавірусом у Китаї майже 50 тисяч припадало на Ухань. Майже 11 тижнів Ухань та його мешканці перебували у тотальній ізоляції. Нині у місті знову вирує життя.
Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19
Потанцюймо?
Під час локдауну більшості мешканців заборонялося залишати свої оселі. Місто швидко спорожніло. Сьогодні радість життя повернулася до Уханю, і у міському парку знову танцюють пари. За даними інформагенцій, нових локальних випадків заражень у місті не реєстрували вже кілька місяців.
Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19
Уханський ринок - розсадник епідемії?
М'ясо, риба, овочі і екзотична дичина - усе це можна було придбати на цьому ринку до його закриття 1 січня 2020 року, коли почали з'являтися перші пацієнти із загадковими симптомами пневмонії. Усі ланцюжки вели до уханського ринку. Однак, досі достеменно невідомо, яку роль цей ринок зіграв у подальшій пандемії.
Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19
Ресторани знову працюють
Власник ресторану Лай Юнь добре знає уханський ринок, адже раніше саме там закуповував продукти для свого ресторану японської кухні. З червня двері ресторану знову відчинені для клієнтів, однак деякі інгредієнти коштують тепер уп’ятеро дорожче. "Побажання на наступний рік просто, щоби бізнес вижив", - каже ресторатор.
Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19
Окулярний рай
Насправді, уханський ринок закрився не повністю. Магазини на першому поверсі закриті, але на другому відкрита оптика і торгівля триває. "Декого майже порожня будівля ринку тепер може засмутити", - каже консультантка в оптиці, яка побажала не називати своє ім'я.
Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19
Про смаки не сперечаються
Торгівля екзотичними делікатесами нікуди не зникла, а перемістилася в інші частини міста. Продавці тепер носять маски і рукавички, але загальний рівень гігієни залишає бажати кращого, рівно, як і на старому ринку Уханю, де панувала антисанітарія.
Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19
Маски як рутина
Більшість уханців і через рік після спалаху епідемії носять на вулиці маски. Оскільки спалахи коронавірусу періодично реєструють в інших частинах країни, уханці проявляють обережність і продовжують носити маски та користуватися антисептиком та іншими засобами для дезінфекції.