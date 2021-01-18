 Коронавірус: експерти ВООЗ в Ухані відбули карантин, розпочинають роботу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.01.2021

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Новини

Коронавірус: експерти ВООЗ в Ухані відбули карантин, розпочинають роботу

Група експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, що прибула до Уханя, завершила двотижневий карантин і приступає до роботи зі встановлення походження коронавірусу.

Делагація ВООЗ в аеропорту Уханя

Делагація ВООЗ в аеропорту Уханя

Делегація Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у четвер, 28 січня, завершила перебування в карантині в Ухані в китайській провінції Хубей. З наступного дня експерти мають приступити до роботи, метою якої є встановлення походження коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-19, повідомляє агентство dpa. 

Експерти ВООЗ прибули до Уханя два тижні тому, і їх, відповідно до чинних у КНР правил, відразу ж відправили на карантин.

Перша спеціальна група ВООЗ побувала в Китаї в лютому 2020 року. Експерти дійшли висновку, що вірус зоонозного походження міг передатися людині від летючих мишей, але загалом залишила відкритим питання про джерело інфекції. Ще одна група фахівців організації мала приїхати до Китаю в липні й установити походження коронавірусу. Але з неї до Китаю потрапили лише два експерти. Вони не їздили до Уханя і займалися визначенням "обсягу і сфери охоплення" роботи для наступного, третього, етапу місії.

До нинішньої делегації ВООЗ увійшли 13 експертів з 12 країн. Учасник нинішньої місії ВООЗ Фабіан Лендертц (Fabian Leendertz) з німецького Інституту імені Робарта Коха заявив, що джерело походження коронавірусу не обов'язково міститься в Китаї, але саме почавши працювати в Ухані, можна буде розібратися в питанні походження інфекції.

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Походження коронавірусу SARS-CoV-2 є предметом спекуляцій уже довгий час. Більшість учених дотримується думки, що він зоонозного походження. Відомо, що перші хворі в Ухані відвідували оптовий ринок "Хуанань" або працювали там. На ринку продавали морепродукти, а також тварин - змій, птахів, кажанів. Але офіційно "нульового пацієнта" так і не було виявлено.

У Вашингтоні не виключали, що вірус міг зберігатися в науковій лабораторії Уханського інституту вірусології. Адміністрація колищнього президента США Дональда Трампа також дотримувалася думки, що до приховування інформації про спалах коронавірусу причетна Всесвітня організація охорони здоров'я. Пекін вважає цю версію безпідставною.

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  • Потанцюймо?

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

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  • Уханський ринок - розсадник епідемії?

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  • Ресторани знову працюють

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  • Окулярний рай

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Окулярний рай

    Насправді, уханський ринок закрився не повністю. Магазини на першому поверсі закриті, але на другому відкрита оптика і торгівля триває. "Декого майже порожня будівля ринку тепер може засмутити", - каже консультантка в оптиці, яка побажала не називати своє ім'я.

  • Про смаки не сперечаються

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Про смаки не сперечаються

    Торгівля екзотичними делікатесами нікуди не зникла, а перемістилася в інші частини міста. Продавці тепер носять маски і рукавички, але загальний рівень гігієни залишає бажати кращого, рівно, як і на старому ринку Уханю, де панувала антисанітарія.

  • Маски як рутина

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Маски як рутина

    Більшість уханців і через рік після спалаху епідемії носять на вулиці маски. Оскільки спалахи коронавірусу періодично реєструють в інших частинах країни, уханці проявляють обережність і продовжують носити маски та користуватися антисептиком та іншими засобами для дезінфекції.

    Автор: Ута Штайнвер, Вільям Янг, Горан Кутаноскі


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