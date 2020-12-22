Гендиректор ВООЗ: Коронавірус - це не остання пандемія

Пандемія COVID-19 не стане останньою, вважає генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус. "Історія вчить нас, що це не остання пандемія і що епідемії - це частина життя", - заявив Гебреєсус в суботу, 26 грудня.

У ВООЗ закликають вкладати гроші у медицину

Водночас за рік, що минув, коронавірус "поставив світ з ніг на голову" і приніс "далекосяжні наслідки" для суспільства і економіки, підкреслив Гебреєсус. Тому, за його словами, збільшення інвестицій в системи охорони здоров'я посприяє тому, що "наші діти і їхні діти успадкують більш надійний і стійкий мир".

Гебреєсус нагадав, що про можливість пандемії попереджали за роки до неї. "Ми повинні винести урок з подій", - закликав генеральний директор ВООЗ. Він зазначив, що країнам необхідно краще готуватися до надзвичайних ситуацій, і це стосується не тільки сектора охорони здоров'я, а й суспільства і урядів в цілому.

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Більше 80 мільйонів випадків COVID-19 з початку пандемії

З початку пандемії в світі виявлено понад 80 млн осіб, інфікованих коронавірусом. Від наслідків COVID-19 у всьому світі померли 1,76 мільйона хворих. Одужали 56,87 мільйона ​​осіб.

При цьому у низці країн світу вже почалася вакцинація від цієї хвороби. А напередодні у Німеччині вперше застосували затверджену нещодавно у Євросоюзі вакцину компаній BioNTech та Pfizer. Щеплення цієї вакциною зробили мешканцям та персоналу одного з будинків для престарілих у місті Гальберштадт, що в землі Саксонія-Ангальт. Першою з вакцинованих мешканців цього будинку була 101-річна Едіт Квойцалла (Edith Kwoizalla).

Цього ж дня перші щеплення новою вакциною зробили в Угорщині та Словаччині. У більшості країн-членів ЄС офіційний старт вакцинації заплановано на 27 грудня.