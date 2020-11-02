 COVID-19: очільник ВООЗ Тедрос Гебреєсус пішов на карантин | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.11.2020

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COVID-19: очільник ВООЗ Тедрос Гебреєсус пішов на карантин

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус пішов на карантин після контакту з особою, хворою на COVID-19.

Тедрос Адханом Гебреєсус

Тедрос Адханом Гебреєсус (архівне фото)

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус повідомив, що пішов на самоізоляцію після того, як стало відомо про його контакти з хворим на COVID-19.

"З'ясувалося, що я контактував з людиною, тест якої дав позитивний результат на COVID-19. Я почуваюся добре, і у мене немає симптомів, але я буду на самоізоляції в найближчі кілька днів відповідно до протоколів ВООЗ і працюватиму з дому", - написав очільник ВООЗ у своєму Twitter.

Він додав, що дуже важливо, щоб всі дотримувалися рекомендацій з охорони здоров'я. "Саме так ми розірвемо ланцюжок передання COVID-19, придушимо вірус і захистимо систему охорони здоров'я", - зазначив глава ВООЗ.

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Згідно з даними Університету Джонса Хопкінса, від початку пандемії коронавірусом у світі заразилися 46,5 мільйона осіб, померли 1,2 мільйона хворих.

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