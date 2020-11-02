COVID-19: очільник ВООЗ Тедрос Гебреєсус пішов на карантин

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус повідомив, що пішов на самоізоляцію після того, як стало відомо про його контакти з хворим на COVID-19.

"З'ясувалося, що я контактував з людиною, тест якої дав позитивний результат на COVID-19. Я почуваюся добре, і у мене немає симптомів, але я буду на самоізоляції в найближчі кілька днів відповідно до протоколів ВООЗ і працюватиму з дому", - написав очільник ВООЗ у своєму Twitter.

Він додав, що дуже важливо, щоб всі дотримувалися рекомендацій з охорони здоров'я. "Саме так ми розірвемо ланцюжок передання COVID-19, придушимо вірус і захистимо систему охорони здоров'я", - зазначив глава ВООЗ.

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Згідно з даними Університету Джонса Хопкінса, від початку пандемії коронавірусом у світі заразилися 46,5 мільйона осіб, померли 1,2 мільйона хворих.