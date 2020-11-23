 ВООЗ: Масова вакцинація не призведе до викорінення коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.11.2020

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Новини

ВООЗ: Масова вакцинація не призведе до викорінення коронавірусу

Масова вакцинація населення допоможе ускладнити подальше поширення коронавірусу, однак цілковито викорінити його не зможе, наголошують у ВООЗ і вказують на потребу подальших досліджень.

Вакцина від COVID-19 (символічне фото)

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) наголосили, що проведення масових щеплень населення не призведе до цілковитого викорінення коронавірусу. Про це в п'ятницю, 27 листопада, заявили експерти ВООЗ під час пресконференції в Женеві.

"Вакцинація здійснюватиме серйозний вплив, але я не думаю, що хтось може обіцяти викорінення вірусу, аж поки ми не зрозуміємо його набагато більше", - зазначив координатор ВООЗ із питань надання допомоги Майк Раян, якого цитує інформагенція dpa.

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Схожу думку висловила і провідна експертка ВООЗ із питань вакцинації Кетрін О'Браєн. За словами експертки, саме по собі число вакцинованих людей не є вирішальним фактором, про що свідчать торішні масштабні спалахи кору в деяких країнах.

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"Завжди має значення те, де саме поширюється вірус, а також наскільки великий захисний поріг від нього є у суспільстві", - пояснила О'Браєн. Вона додала, що досі залишаються відкритими багато запитань щодо ефективності щеплень, приміром, якою мірою вакцинація проти коронавірусу пом'якшує ступінь тяжкості перебігу можливого зараження і наскільки добре вона може запобігти передачі вірусу.

Що потрібно для колективного імунітету?

Водночас О'Браєн пояснила, що для досягнення так званого колективного імунітету рівень вакцинації населення має становити від 60 до 70 відсотків. Тільки за такого охоплення населення вірус більше не зможе швидко поширюватися, пояснила фахівчиня, посилаючись на наявні в розпорядженні ВООЗ результати досліджень. "Саме так багато людей матимуть імунітет і захищатимуть інших", - запевнила О'Браєн.

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Тим часом генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус закликав багаті країни поставитися до вакцинації як до глобального блага. Тільки за наявності достатнього обсягу коштів можна буде досягти справедливого розподілу вакцини в усьому світі і створення медичної інфраструктури, що, своєю чергою, уможливить ефективну боротьбу з пандемією, додав очільник ВООЗ.

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