Австралійська авіакомпанія вимагатиме від пасажирів довідку про щеплення від коронавірусу

Найбільша авіакомпанія в Австралії Qantas вимагатиме від пасажирів довідку про щеплення від коронавірусу, коли вакцина стане широкодоступною. "Ми вимагатимемо від міжнародних мандрівників, щоб вони були вакциновані до того, як ми пустимо їх на борт (...). Ми вважаємо, що це необхідно", - заявив генеральний директор Qantas Алан Джойс у вівторок, 24 листопада, передає агенція Reuters.

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Крім того, в авіакомпанії Korean Air також розмірковують над запровадженням такої вимоги. За словами речниці компанії, існує реальна ймовірність того, що авіакомпанія надаватиме послуги лише вакцинованим пасажирам. Це пов'язано з тим, що уряди різних країн, імовірно, можуть зробити щеплення умовою скасування карантинних вимог для подорожувальників.

При цьому вона зауважила, що будь-які зміни в роботі авіакомпанії будуть результатом координації її дій з урядами країн. "Це не те, що авіакомпанії можуть вирішувати самостійно", - зауважила речниця. Таку ж думку висловили у авіакомпанії Air New Zealand, зазначає інформагентство АР.

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Lufthansa не вимагатиме довідок про щеплення

Натомість німецька Lufthansa наразі не планує запроваджувати вимоги щодо щеплень для пасажирів. У компанії також погодилися, що правила в'їзду мають регулювати уряди цих країн.

Тим часом угорська авіакомпанія Wizz Air оголосила, що запропонує своїм британським пасажирам можливість дешевше проходити тести на COVID-19 в рамках партнерства з британською компанією Confirm Testing. Згідно з новими правилами у Великобританії, негативний результат тесту є необхідною умовою для деяких поїздок за кордон. Тест також дозволяє уникнути 14-денної ізоляції, якщо зробити його після п'яти днів карантину. Вартість тесту в рамках цього партнерства складе 114 доларів.

Систематичне тестування пасажирів

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA), своєю чергою, розробляє мобільний додаток для обміну інформацією про вимоги щодо подорожей, такі як результати тестів на коронавірус або сертифікати про щеплення. Такий додаток має з'явитися у першій половині 2021 року для телефонів на Android та iOS.

Напередодні щорічного засідання у вівторок IATA представила план створення цифрового медичного паспорту, у якому були б дані про тестування пасажирів. Люди могли б надавати їх прикордонним органам після прибуття до нової країни. "Якщо ви запровадите нашу технологію й такий процес для кожного пасажира, ви зможете скасувати карантинні обмеження", - сказав генеральний директор IATA Александр де Жуньяк у коментарі DW. Він також додав, що асоціація запропонувала план "систематичного тестування" всіх пасажирів авіакомпаній.

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