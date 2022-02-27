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Lufthansa

Lufthansa призупиняє польоти в Росію

Lufthansa призупиняє польоти в Росію 27.02.2022

Німецька авіакомпанія Lufthansa повідомила про скасування всіх запланованих російських рейсів до 5 березня.
Lufthansa та Austrian Airlines призупиняють рейси до Києва з 21 лютого

Lufthansa та Austrian Airlines призупиняють рейси до Києва з 21 лютого 19.02.2022

Німеччина, Австрія та Франція закликали своїх громадян негайно залишити Україну через те, що конфронтація можлива будь-якої миті.
Lufthansa продовжує польоти до України

Lufthansa продовжує польоти до України 14.02.2022

Німецька авіакомпанія і далі здійснює польоти в Україну, втім повідомляє про прискіпливе стеження за ситуацією "заради безпеки пасажирів". Водночас з України масово відлітають чартерні літаки.
Ще три європейські авіакомпанії відмовилися від нічної стоянки у Києві

Ще три європейські авіакомпанії відмовилися від нічної стоянки у Києві 24.01.2022

Авіакомпанії Swiss та Austrian Airlines услід за Lufthansa змінили графік своїх рейсів, аби не ночувати в Україні. KLM актуально скасувала деякі рейси до Києва.

Lufthansa пояснила причину перенесення рейсів на Київ

Lufthansa пояснила причину перенесення рейсів на Київ 23.01.2022

В авіакомпанії Lufthansa підтвердили DW перенесення деяких рейсів на Київ у зв'язку з оптимізацією графіку руху. Екіпажі справді не ночуватимуть в Києві, а повертатимуться на бази.

Авіація 2022: у пошуках екологічного балансу

Авіація 2022: у пошуках екологічного балансу 06.01.2022

Минулий рік був для міжнародної авіації катастрофічним - для авіакомпаній, виробників літаків та операторів аеропортів. Та попри пандемію галузь з оптимізмом дивиться на 2022 рік.
Без нафти: у ФРН почали виробляти авіаційне пальне шляхом електролізу води

Без нафти: у ФРН почали виробляти авіаційне пальне шляхом електролізу води 06.10.2021

Стартувало перше в світі промислове виробництво синтетичного авіаційного пального. Клієнт - Lufthansa. Німеччина має намір широко експортувати нову "зелену" технологію.

Lufthansa поверне державі допомогу у 2,5 мільярда євро

Lufthansa поверне державі допомогу у 2,5 мільярда євро 20.09.2021

Концерн Lufthansa збільшить капітал, поверне отриману під час пандемії COVID-19 державну допомогу і в найближчі два роки знову виведе державу з числа співвласників.
Wizz Air запровадить обов'язкову вакцинацію для екіпажів на рейсах

Wizz Air запровадить обов'язкову вакцинацію для екіпажів на рейсах 01.09.2021

Нове правило щодо повної вакцинації від коронавірусу стосуватиметься як пілотів, так і бортпровідників Wizz Air.
США евакуювали з Афганістану повітрям понад 3,2 тисячі осіб

США евакуювали з Афганістану повітрям понад 3,2 тисячі осіб 18.08.2021

Тільки 17 серпня з Кабула американськими літаками було вивезено близько 1,1 тисячі осіб, запевнили журналістів чиновники. Загалом у Вашингтоні планують евакуювати з Афганістану до 30 тисяч осіб.
Гендерно нейтральна мова в Німеччині - Lufthansa не перша й не остання

Гендерно нейтральна мова в Німеччині - Lufthansa не перша й не остання 15.07.2021

Рішення Lufthansa звертатися до пасажирів гендерно нейтральною мовою відбиває вже давно наявний тренд у німецькому суспільстві. Але більшість населення досі скептична, критики є навіть там, де на них чекаєш найменше.
Авіакомпанія Lufthansa звертатиметься до пасажирів гендерно нейтрально

Авіакомпанія Lufthansa звертатиметься до пасажирів гендерно нейтрально 13.07.2021

Вітання на кшталт "шановні пані та панове" або "леді та джентльмени" залишаться в минулому. Замість цього на борту літаків Lufthansa казатимуть, наприклад, "Шановні гості" та "Щиро вітаємо на борту".

Російським авіакомпаніям знову дозволили літати до Німеччини

Російським авіакомпаніям знову дозволили літати до Німеччини 03.06.2021

Авіакомпанії з РФ знову можуть літати до Німеччини. Заборону скасували після того, як Росія надала Lufthansa дозволи на польоти до Росії, оминаючи Білорусь.
Німеччина закрила небо для російських авіакомпаній

Німеччина закрила небо для російських авіакомпаній 02.06.2021

Після того, як Москва не надала дозвіл на польоти німецької авіакомпанії Lufthansa в Росію, Німеччина закрила повітряний простір для російських авіакомпаній.
У Мінську призупиняли посадку на літак авіакомпанії Lufthansa

У Мінську призупиняли посадку на літак авіакомпанії Lufthansa 24.05.2021

Через попередження про теракт пасажирів та екіпаж рейсу LH1487 авіакомпанії Lufthansa затримали в Мінську. Всі вони проходили повторну перевірку, повідомили в німецькій авіакомпанії. Згодом літак вилетів з Мінська.
Люфтганзі більше не потрібні пілоти? (відео)

"Люфтганзі" більше не потрібні пілоти? (відео) 15.02.2021

Пандемія коронавірусу поставила під загрозу не лише робочі місця пілотів, але й перекреслила плани тих, хто все життя мріяв літати.

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