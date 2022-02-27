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Німецька авіакомпанія Lufthansa повідомила про скасування всіх запланованих російських рейсів до 5 березня.
Німеччина, Австрія та Франція закликали своїх громадян негайно залишити Україну через те, що конфронтація можлива будь-якої миті.
Німецька авіакомпанія і далі здійснює польоти в Україну, втім повідомляє про прискіпливе стеження за ситуацією "заради безпеки пасажирів". Водночас з України масово відлітають чартерні літаки.
Авіакомпанії Swiss та Austrian Airlines услід за Lufthansa змінили графік своїх рейсів, аби не ночувати в Україні. KLM актуально скасувала деякі рейси до Києва.
В авіакомпанії Lufthansa підтвердили DW перенесення деяких рейсів на Київ у зв'язку з оптимізацією графіку руху. Екіпажі справді не ночуватимуть в Києві, а повертатимуться на бази.
Минулий рік був для міжнародної авіації катастрофічним - для авіакомпаній, виробників літаків та операторів аеропортів. Та попри пандемію галузь з оптимізмом дивиться на 2022 рік.
Стартувало перше в світі промислове виробництво синтетичного авіаційного пального. Клієнт - Lufthansa. Німеччина має намір широко експортувати нову "зелену" технологію.
Концерн Lufthansa збільшить капітал, поверне отриману під час пандемії COVID-19 державну допомогу і в найближчі два роки знову виведе державу з числа співвласників.
Нове правило щодо повної вакцинації від коронавірусу стосуватиметься як пілотів, так і бортпровідників Wizz Air.
Тільки 17 серпня з Кабула американськими літаками було вивезено близько 1,1 тисячі осіб, запевнили журналістів чиновники. Загалом у Вашингтоні планують евакуювати з Афганістану до 30 тисяч осіб.
Рішення Lufthansa звертатися до пасажирів гендерно нейтральною мовою відбиває вже давно наявний тренд у німецькому суспільстві. Але більшість населення досі скептична, критики є навіть там, де на них чекаєш найменше.
Вітання на кшталт "шановні пані та панове" або "леді та джентльмени" залишаться в минулому. Замість цього на борту літаків Lufthansa казатимуть, наприклад, "Шановні гості" та "Щиро вітаємо на борту".
Авіакомпанії з РФ знову можуть літати до Німеччини. Заборону скасували після того, як Росія надала Lufthansa дозволи на польоти до Росії, оминаючи Білорусь.
Після того, як Москва не надала дозвіл на польоти німецької авіакомпанії Lufthansa в Росію, Німеччина закрила повітряний простір для російських авіакомпаній.
Через попередження про теракт пасажирів та екіпаж рейсу LH1487 авіакомпанії Lufthansa затримали в Мінську. Всі вони проходили повторну перевірку, повідомили в німецькій авіакомпанії. Згодом літак вилетів з Мінська.
Пандемія коронавірусу поставила під загрозу не лише робочі місця пілотів, але й перекреслила плани тих, хто все життя мріяв літати.
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