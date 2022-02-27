Гендерно нейтральна мова в Німеччині - Lufthansa не перша й не остання

Рішення Lufthansa звертатися до пасажирів гендерно нейтральною мовою відбиває вже давно наявний тренд у німецькому суспільстві. Але більшість населення досі скептична, критики є навіть там, де на них чекаєш найменше.