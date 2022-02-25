Lufthansa призупиняє польоти в Росію

Німецький авіаперевізник Lufthansa тимчасово припиняє всі свої рейси до РФ. "У зв'язку з поточною регуляційною ситуацією та її актуальним розвитком Lufthansa не використовуватиме повітряний простір Росії до 5 березня", - йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті перевізника в ніч на неділю, 27 лютого.

Компанія також просить пасажирів стежити за оновленнями на своєму сайті. У концерні Lufthansa Group уважно стежать за ситуацією і перебувають у тісному контакті з місцевою та міжнародною владою, йдеться в заяві.

Санкції через війну Росії з Україною

24 лютого прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив про нові санкції щодо РФ на тлі її вторгнення до України. Ідеться серед іншого про заборону на польоти російського перевізника "Аерофлот" і заморожування активів близько 100 російських фізичних осіб і компаній. Серед підсанкційних - банк ВТБ, "Ростех" "Уралвагонзавод", "Сибур", "Промсвязьбанк".

Російським літакам також закрито доступ до повітряного простору Болгарії, Латвії, Литви, Польщі, Чехії, Румунії та Естонії. Фінляндія теж готується закрити для них небо, повідомив фінський міністр транспорту і комунікацій Тімо Харакка.

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У ніч на 24 лютого російські війська атакували Україну з півночі, сходу та півдня. В Україні оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. Тривають бої на багатьох напрямках.