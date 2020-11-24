 Wizz Air запровадить обов′язкову вакцинацію для екіпажів на рейсах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.09.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Wizz Air запровадить обов'язкову вакцинацію для екіпажів на рейсах

Нове правило щодо повної вакцинації від коронавірусу стосуватиметься як пілотів, так і бортпровідників Wizz Air.

Літак авіакомпанії Wizz Air

Літак авіакомпанії Wizz Air (архівне фото)

З 1 грудня на рейсах угорської лоукост-авіакомпанії Wizz Air, яка здійснює чимало польотів і в Україну, мають працювати лише повністю вакциновані від коронавірусу співробітники. Це правило стосуватиметься як пілотів, так і бортпровідників, повідомив авіаперевізник у середу, 1 вересня. У виняткових випадках співробітникам доведеться регулярно робити тести на антиген або ПЛР-дослідження.

Читайте також:Коронавірус і школа: чи загрожують невакциновані вчителі навчальному року

Раніше австралійська авіакомпанія Qantas та швейцарський авіаперевізник Swiss оголосили, що з 15 листопада також запровадять вимогу обов'язкової вакцинації від коронавірусу для свого льотного персоналу.

Натомість німецька авіакомпанія Lufthansa не має відповідних планів. "У Німеччині обов'язкова вакцинація може бути впроваджена тільки законодавцем", - сказав минулого тижня представник компанії, цитує інформагенція dpa.

Нагадаємо, все більше компаній роблять повну вакцинацію обов'язковою умовою для співробітників, які працюватмуть в офісі. Зокрема, про таку вимогу для працівників у США оголосили Google і Facebook.  

Читайте також: Мер Івано-Франківська погрожує звільненням невакцинованим підлеглим

Дивитись відео 07:39

Обов’язкова вакцинація: немає щеплення - немає зарплати? (15.07.2021)

Дивитись відео 05:14

Фактчек: чи щеплення від COVID-19 змінює ДНК? (02.07.2021)

Також за темою

(201117) -- BEIJING, Nov. 17, 2020 (Xinhua) -- A specially painted plane of Qantas makes a 100-minute celebration flight over Sydney, Australia, Nov. 16, 2020, to mark the centennial of the airline. (Xinhua/Bai Xuefei) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Австралійська авіакомпанія вимагатиме від пасажирів довідку про щеплення від коронавірусу 24.11.2020

Авіакомпанія Qantas в майбутньому вимагатиме від пасажирів довідку про щеплення від коронавірусу. Про запровадження такої ж вимоги розмірковують і в південнокорейській компанії Korean Air.

Реклама

Докладно

Масові поховання жертв сталінських репресій на околиці Одеси

Що відомо про масові поховання біля одеського аеропорту

На місці закинутого звалища біля аеропорту знайшли розстрільні ями та інші артефакти доби Великого терору.  

Логотип Google

Google оскаржив накладений Францією півмільярдний штраф

Суму штрафу в пів мільярда євро за порушення авторських прав Google вважає "невідповідною".  