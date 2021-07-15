 COVID-19: Google і Facebook зобов′яжуть співробітників у США вакцинуватися | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.07.2021

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Новини

COVID-19: Google і Facebook зобов'яжуть співробітників у США вакцинуватися

Співробітники Google і Facebook у США мають зробити щеплення від коронавірусу перед поверненням в офіси. Google хоче поширити це правило на інші країни світу як тільки вакцини стануть у них також загальнодоступними.

Вакцинація від коронавірусу

Google і Facebook зобов'яжуть співробітників, які працюватимуть в офісах, вакцинуватися від коронавірусу

Співробітники інтернет-гігантів Google та Facebook у США повинні бути щеплені від коронавірусу перед тим, як повернутися до роботи в офісах. Про це рішення, яке компанії ухвалили незалежно одна від одної, оголосили у середу, 28 липня.

Керівник Google Сундар Пічаї уточнив, що спочатку це правило стосуватиметься співробітників компанії у Сполучених Штатах, але найближчими місяцями його також поширять на інші регіони світу, як тільки щеплення там стануть широкодоступними.

У свою чергу менеджерка з персоналу Facebook Лорі Голер заявила, що запровадження необхідності щеплення від коронавірусу для співробітників у США залежатиме від "місцевих умов та правил", повідомляє інформагенція dpa. Також компанія передбачить процедуру для тих, хто не може зробити щеплення з медичних чи інших причин. У Facebook ще планують виробити підхід до вакцинації для своїх офісів у інших країнах.

Натомість у Apple поки що не оголосили про обов’язкову вакцинацію, але там відклали повернення до роботи в офісах на один місяць до жовтня. Google так само відкладає заплановане повернення співробітників у офіси до 18 жовтня з огляду на швидке зростання заражень через поширення дельта-варіанту коронавірусу в США.

На даний час кампанія вакцинації в США не просувається попри велику кількість вакцин та багато стимулів до щеплення. Через це штати Нью -Йорк і Каліфорнія та кілька міст вже оголосили про обов’язкову вакцинацію для певних співробітників.

Крім того, за словами президента Джо Байдена, адміністрація також розглядає можливість введення обов'язкової вакцинації від коронавірусу для двох мільйонів працівників федеральних служб у країні. Заплановане рішення передбачає, що усі, хто не захоче вакцинуватися, будуть змушені проходити регулярні тести на коронавірус. При цьому Байден відкинув ідею запровадження обов'язкової вакцинації в масштабах всієї країни.

За останніми даними, у США  повністю вакциновані 49 відсотків населення, яке становить приблизно 330 мільйонів людей. Тим часом кількість нових заражень за добу знову зросла до приблизно 60 тисяч через поширення дельта-варіанту.

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