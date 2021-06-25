У США не вдалося досягнути цільового показника вакцинації від коронавірусу

Попри заохочення до щеплення та достатню кількість вакцин у США не вдалося досягнути поставленого президентом країни Джо Байденом цільового показника щодо вакцинації населення від коронавірусу. Байден ставив за мету, що до Дня незалежності США, який відзначають у неділю, 4 липня, щонайменше одну дозу вакцини отримає 70 відсотків всіх дорослих у країні. Однак станом на цей день, за даними Центрів з контролю та профілактики захворювань, у США щеплення зробили 67 відсоткам дорослих або 173 мільйонам осіб, повідомляє інформагенція dpa. Водночас повністю вакциновані вже 58 відсотків дорослих у США.

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Білий дім ще наприкінці червня визнав, що поставленої мети щодо вакцинації досягти скоріше за все не вдасться. Утім, як зазначив координатор уряду із боротьби з коронавірусом Джеф Зієнтс в ефірі телеканалу CNN 4 липня, він не вважає, що США вийшли на плато, після чого прогресу у вакцинації досягнути складно. "Все більше людей вирішують, що вони також хочуть вакцинуватися", - запевнив він.

На даний час у США за день вакцинують в середньому близько одного мільйона людей, тоді як весною цей показник становив до трьох мільйонів. У штатах з меншою часткою міського населення, особливо на півдні країни, рівень вакцинації значно нижчий. Останнім часом там також зростає число нових випадків зараження, що, на думку експертів, пов'язано із розповсюдженням дельта-варіанту коронавірусу.

У середньому зараз у США щодня фіксують близько 13 тисяч нових заражень. У багатьох штатах людей закликають вакцинуватися, пропонуючи при цьому взяти участь у розіграші грошових призів. Утім, за даними опитувань, існує категорія людей, які категорично відмовляються від щеплення. Їхня частка може становити до 20 відсотків населення. Особливо багато противників вакцинації серед республіканців та прихильників колишнього президента США Дональда Трампа.

У США щеплення роблять переважно вакцинами від BioNTech/Pfizer та Moderna, менше використовують препарат від Johnson & Johnson. Адміністрація США уклала контракти на постачання достатньої кількостю вакцин і тепер почала надавати препарати іншим країнам.