У США починають вакцинувати від коронавірусу підлітків

У США з четверга, 13 травня, починається вакцинація від коронавірусу підлітків віком 12-15 років. Приблизно 15 тисяч аптек по всій країні пропонують особам у цій віковій категорії щеплення вакциною BioNTech/Pfizer. Напередодні Центр з контролю та профілактики захворювань США (CDC) дозволив використання цієї вакцини для вікової групи 12-15 років.

Раніше в США було дозволено робити щеплення BioNTech/Pfizer лише особам, старшим за 16 років. Утім, у Канаді та деяких інших країнах ще раніше дозволили використовувати цей препарат для вакцинації підлітків. У Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) все ще розглядають відповідний запит фармацевтичних компаній.

Президент США Джо Байден 12 травня закликав батьків підлітків забезпечити вакцинацію їхніх дітей. За його словами, представники цієї вікової групи теж можуть інфікуватися коронавірусом та заражати своїх друзів, братів та сестер, батьків, дідусів та бабусь. Байден пообіцяв, що для вакцинації підлітків будуть швидко створені всі умови. "Це ще один величезний крок у нашій боротьбі з пандемією", - наголосив президент США.

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Байден також повідомив, що 13 травня у США буде подолано рубіж у 250 мільйонів вакцинацій з часу його інавгурації 20 січня. Загалом же у країні з населенням у 330 мільйонів осіб уже повністю вакциновано понад 117 мільйонів людей, повідомили в CDC.