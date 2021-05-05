У США дозволили щеплювати вакциною BioNTech/Pfizer підлітків

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) дозволило застосовувати вакцину від коронавірусу Comirnaty, розроблену німецькою компанією BioNTech у співпраці з американським фармацевтичним гігантом Pfizer, для щеплень дітям у віці від 12 до 15 років. Як заявило FDA у понеділок, 10 травня, дозвіл на естрене застосування вакцини для молоді від 16 років після перевірки був відповідно розширений та змінений, повідомляє інформагенція dpa.

Байден: Це - багатоообіцяючий крок

Президент США Джо Байден назвав рішення американського регулятора схвалити застосування в США вакцини BioNTech/Pfizer від COVID-19 і для підлітків віком від 12 років "багатообіцяючим кроком у нашій боротьбі з вірусом". "Я з нетерпінням чекаю можливості докладніше розповісти про те, що сьогоднішні новини означають для нашої програми вакцинації. (...) Світло в кінці тунелю сьогодні стало трохи яскравіше", - йдеться в заяві президента, розміщеній на сайті Білого дому.

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Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) також розглядає відповідну заявку про допуск препарату BioNTech/Pfizer для вакцинації дітей. Рішення про дозвіл очікували у червні, однак в агентстві намагаються прискорити процес. Очільниця EMA Емер Кук в інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt зазначила, що, можливо, вдасться завершити процедуру до кінця травня. Нині цією вакциною в ЄС дозволено вакцинувати молодь від 16 років.

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