BioNTech будуватиме завод з виробництва мРНК-вакцин у Сінгапурі

Німецька компанія з Майнца BioNTech у понеділок, 10 травня, оголосила про плани відкриття заводу в Сінгапурі. "Сучасне виробниче підприємство" має забезпечити глобальні поставки мРНК-вакцин та "здатність швидкого реагування на випадок потенційних пандемій у Південно-Східній Азії", ідеться у повідомленні компанії. Також у Сінгапурі BioNTech планує створити регіональну штаб-квартиру. У США таку штаб-квартиру BioNTech вже має.

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Завод у Сінгапурі зводитиметься за підтримки місцевої влади та може бути введений в експлуатацію у 2023 році. На ньому, за даними BioNTech, вироблятимуть низку нових мРНК-вакцин і терапевтичних препаратів проти інфекційних захворювань та раку. Ідеться про виробництво кількох сотень мільйонів доз на рік залежно від вакцини або продукту.

Нагадаємо, німецька біотехнологічна компанія BioNTech розвинулася зі стартапу і головним чином зосереджена на наукових розробках. Для виробництва винайденої нею вакцини від коронавірусу вона створила альянс з одним з лідерів світової фармацевтичної промисловості - американською корпорацією Pfizer. Вона забезпечила масштабні клінічні випробування у шести країнах, допомогла в складному процесі реєстрації вакцини та надала свої виробничі майданчики.

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У вересні 2020 року BioNTech придбав у швейцарського фармацевтичного гіганта Novartis завод у Марбурзі, який після модернізації запрацював на виробництво вакцини з лютого цього року. У Німеччині та США BioNTech має ще кілька виробничих потужностей.