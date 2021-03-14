 Президент Німеччини нагородив розробників вакцини BioNTech/Pfizer | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.03.2021

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Президент Німеччини нагородив розробників вакцини BioNTech/Pfizer

Подружжя вчених Угур Шахін і Езлем Тюречі отримали Хрест "За заслуги перед Німеччиною" за розробку революційної вакцини BioNTech/Pfizer, котра успішно застосовується від коронавірусу.

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр і розробники вакцини BioNTech

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (ліворуч) і вчені Угур Шахін (крайній праворуч) та Езлем Тюречі

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) нагородив Хрестом "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина" керівників біотехнологічної компанії BioNTech з Майнца, що стали розробниками першої у ЄС вакцини від коронавірусу. Подружжя Угур Шахін (Ugur Sahin) і Езлем Тюречі (Özlem Türeci), котрі отримали нагороди, є видатними вченими і сміливими підприємцями, заявив Штайнмаєр у п'ятницю, 19 березня, на церемонії вручення нагороди у своїй резиденції, палаці Бельвю, у Берліні.

"Ваше революційне відкриття рятує людські життя, захищає людей від банкрутства, воно забезпечує виживання суспільства, економіки і культури", - наголосив президент ФРН.

Нинішня церемонія нагородження стала першою подібною в цьому році для Штайнмаєра, повідомляє агенція новин dpa. На церемонії була присутня також і канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), що стало додатковим свідченням визнання владою ФРН досягнень подружжя дослідників.

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Угур Шахін у своєму виступі зазначив, що для повернення до нормального стану суспільства необхідно ще докласти зусиль. "Ми пройшли вже дві третини шляху", - сказав він. Однак останній відрізок, наступні шість місяців ще вимагатиме від нас чималих сил, застеріг Шахін. За його словами, варіант вірусу, який спричинив третю хвилю пандемії, складніше контролювати. "Ми повинні знову об'єднати зусилля і не маємо права дати себе деморалізувати через цю третю хвилю, яка, ймовірно, триватиме довше", - наголосив засновник BioNTech.

Нагадаємо, 9 листопада 2020 року німецький стартап BioNTech і його американський партнер компанія Pfizer, спираючись на результати багатомісячних клінічних випробувань, оголосили про 90-відсоткову ефективність створеного ними препарату. Уже наприкінці минулого року вакцину зареєстрували в США, ЄС, Великобританії, Ізраїлі та інших країнах.

23 лютого 2021 року міністерство охорони здоров'я України повідомило про реєстрацію цієї вакцини в Україні.

Проведені дослідження, зокрема в Ізраїлі, засвідчили високу ефективність цього препарату.

  • Обкладинки журналів Time Magazine та Spiegel з портретами засновників фірми BioNTech

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    BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції

    Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.

  • Штаб-квартира компанії Moderna

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    Moderna: родом з університету Гарварда

    На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.

  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

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    У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"

    Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.

  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

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    "Спутник V": найперша реєстрація

    У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

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    Sinovac: тихий конкурент з Китаю

    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


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