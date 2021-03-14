Президент Німеччини нагородив розробників вакцини BioNTech/Pfizer

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) нагородив Хрестом "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина" керівників біотехнологічної компанії BioNTech з Майнца, що стали розробниками першої у ЄС вакцини від коронавірусу. Подружжя Угур Шахін (Ugur Sahin) і Езлем Тюречі (Özlem Türeci), котрі отримали нагороди, є видатними вченими і сміливими підприємцями, заявив Штайнмаєр у п'ятницю, 19 березня, на церемонії вручення нагороди у своїй резиденції, палаці Бельвю, у Берліні.

"Ваше революційне відкриття рятує людські життя, захищає людей від банкрутства, воно забезпечує виживання суспільства, економіки і культури", - наголосив президент ФРН.

Нинішня церемонія нагородження стала першою подібною в цьому році для Штайнмаєра, повідомляє агенція новин dpa. На церемонії була присутня також і канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), що стало додатковим свідченням визнання владою ФРН досягнень подружжя дослідників.

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Угур Шахін у своєму виступі зазначив, що для повернення до нормального стану суспільства необхідно ще докласти зусиль. "Ми пройшли вже дві третини шляху", - сказав він. Однак останній відрізок, наступні шість місяців ще вимагатиме від нас чималих сил, застеріг Шахін. За його словами, варіант вірусу, який спричинив третю хвилю пандемії, складніше контролювати. "Ми повинні знову об'єднати зусилля і не маємо права дати себе деморалізувати через цю третю хвилю, яка, ймовірно, триватиме довше", - наголосив засновник BioNTech.

Нагадаємо, 9 листопада 2020 року німецький стартап BioNTech і його американський партнер компанія Pfizer, спираючись на результати багатомісячних клінічних випробувань, оголосили про 90-відсоткову ефективність створеного ними препарату. Уже наприкінці минулого року вакцину зареєстрували в США, ЄС, Великобританії, Ізраїлі та інших країнах.

23 лютого 2021 року міністерство охорони здоров'я України повідомило про реєстрацію цієї вакцини в Україні.

Проведені дослідження, зокрема в Ізраїлі, засвідчили високу ефективність цього препарату.