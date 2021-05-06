 Світовий банк виділив Україні 90 мільйонів євро на вакцинацію | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.05.2021

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Економіка

Світовий банк виділив Україні 90 мільйонів євро на вакцинацію

Україна отримала позику Світового банку в рамках ініціативи справедливого розподілу вакцин від коронавірусу у світі COVAX.

Контейнер з вакцинами, наданими за механізмом COVAX

Гроші Світового банку підуть на закупівлю вакцин від коронавірусу в рамках механізму COVAX

Світовий банк схвалив виділення Україні позики у 90 мільйонів євро для закупівлі вакцин від коронавірусу в рамках глобальної ініціативи COVAX. Про це йдеться у повідомленні організації, опублікованому у вівторок, 11 травня.

Ці гроші виділені для нового проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинація в Україні", який, зокрема, передбачає відшкодування витрат Національної служби здоров'я на вакцинацію 10 мільйонів осіб.

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Не лише вакцини від коронавірусу, але й логістика

"Проєкт "Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинація в Україні" підтримає розгортання програми вакцинації проти COVID-19 пріоритетних груп населення і посилить можливість сектора охорони здоров'я України у запобіганні, виявленні та реагуванні на наслідки пандемії", - йдеться у повідомленні Світового банку.

При цьому в організації додають, що проєкт допоможе не лише закупити вакцину, але й долучиться до поліпшення інфраструктури для зберігання препаратів і їх логістики. "Сюди входить надання послуг, відшкодування витрат на вакцинацію, розширення можливостей для тестування, посилення ІТ-системи, проведення кампанії з підвищення обізнаності населення про вакцинацію", - повідомляють у Світовому банку.

За словами директора банку у справах Східної Європи Арупа Банерджі, проєкт має прискорити темпи вакцинації зі збереженням фокусу на ризикових групах населення.

200 мільйонів доларів Світового банку на вищу освіту

Раніше, 5 травня, Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила проєкт обсягом 200 мільйонів доларів США, спрямований на надання підтримки уряду України щодо покращення ефективності, якості й прозорості системи вищої освіти.

У банку зазначили, що фінансуватися будуть проєкти, спрямовані на модернізацію вищих навчальних закладів (ВНЗ) і науково-дослідних лабораторій, а також цифрова інфраструктура для організації навчання у ВНЗ за допомогою дистанційних методів.

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