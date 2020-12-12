Світовий банк позичить Україні 300 млн доларів на подолання наслідків пандемії

Рада виконавчих директорів Світового банку (СБ) у п'ятницю, 11 грудня, ухвалила рішення надати Україні позику в 300 мільйонів доларів США в якості другого додаткового фінансування, спрямованого на подолання наслідків пандемії COVID-19, у рамках проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України".

Читайте також: Світовий банк надає Україні позику в 350 мільйонів доларів США

"Заходи соціального захисту, на забезпечення реалізації яких надається нова позика, допоможуть уряду України профінансувати програми соціальної допомоги, щоб уберегти близько одного мільйона українців від потрапляння за межу бідності", - наводить пресслужба СБ слова регіонального директора банку у справах країн Східної Європи (Білорусь, Молдова і Україна) Арупа Банерджі.

За його словами, ця підтримка для захисту малозабезпечених громадян, які серйозно постраждали в результаті пандемії COVID-19, є потужною протидією бідності.

За прогнозами банку, через наслідки пандемії рівень бідності в Україні може зрости на 4 відсоткових пункти, досягнувши близько 23 відсотків до кінця 2020 року. Його експерти наголошують, що криза вимагає запровадження в країні оперативних заходів реагування на надзвичайну ситуацію та надання громадянам екстреної грошової допомоги.

Читайте також: ООН: Через пандемію зростає рівень бідності населення

Також Світовий банк заявив, що українському уряду потрібно зміцнювати інфраструктуру соціального захисту і розвивати системи виплат населенню в умовах кризи.

"Виділені кошти допоможуть Україні профінансувати нагальні заходи в сфері соціального захисту щодо подолання наслідків пандемії COVID-19, які передбачають екстрені грошові виплати тим громадянам і домогосподарствам, які втратили роботу або джерела доходу в результаті пандемії", - йдеться в повідомленні банку.

Друге додаткове фінансування підтримає запровадження системи призначення соціальної допомоги в режимі онлайн і розширення системи виплат соціальної допомоги та пенсій за допомогою електронних платежів.

Крім того, позика має допомогти зміцнити систему соцзахисту в Україні в наступні роки. За оцінками банку, 60 відсотків українців, які перебувають на межі бідності через економічні наслідки пандемії COVID-19, поки не є одержувачами соціальної допомоги за однією з чинних програм соціального захисту.

Нагадаємо, Світовий банк впровадив свій проєкт "Модернізація системи соціальної підтримки населення України". Він передбачає надання уряду України 750 мільйонів доларів, включно з двома додатковими фінансуваннями.

Цей проєкт підтримує втілення реформ для зниження рівня бідності та сприяє державній політиці щодо захисту нужденних громадян і впровадження програм планомірного виведення сімей зі стану бідності, зазначає агентство "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, 30 квітня Світовий банк вирішим надати Україні перше додаткове фінансування розміром 150 мільйонів доларів в рамках цього проєкту.