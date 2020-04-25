МОН України освоюватиме 200 мійльонів доларів від Світового банку

Світовий банк надасть Україні 200 мільйонів доларів США кредиту на модернізацію українських вищих навчальних закладів.
Рада виконавчих директорів Світового банку (СБ) у середу, 5 травня, затвердила проєкт обсягом 200 мільйонів доларів США, спрямований на надання підтримки уряду України щодо покращення ефективності, якості й прозорості системи вищої освіти.
"Проєкт "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів" сприятиме поліпшенню якості у сфері вищої освіти, підвищенню рівня її відповідності потребам ринку праці, стійкості освітньої системи і безперервності навчального процесу в ситуації пандемії COVID-19", - наголошується у повідомленні СБ, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".
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Згідно з повідомленням, фінансуватимуться проєкти, спрямовані на модернізацію вищих навчальних закладів (ВНЗ) і науково-дослідних лабораторій, а також цифрова інфраструктура для організації навчання у ВНЗ за допомогою дистанційних методів.
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"Мірою відновлення України після пандемії ми готові надати підтримку в забезпеченні найкращого технічного і цифрового оснащення системи вищої освіти для організації навчального процесу, що зазнав зміни після COVID-19", - наведено в повідомленні слова регіонального директора Світового банку у справах країн Східної Європи Арупа Банерджі.
Проєкт впроваджуватиметься протягом п'яти років міністерством освіти і науки України (МОН), яке відповідатиме за його загальну координацію.
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СБ нагадує, що портфель його інвестиційних проєктів в Україні нині становить понад три мільярди доларів у рамках дев'яти проєктів та Програми заради результатів, і зросте приблизно до рівня 3,6 мільярда доларів уже протягом наступних двох місяців. Ці інвестиції спрямовані на підвищення якості основних державних послуг в інтересах всього населення: водопостачання, каналізація, централізоване теплопостачання, постачання електроенергії, енергоефективність, дороги, соціальний захист, охорона здоров'я, розвиток приватного сектора.