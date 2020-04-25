 МОН України освоюватиме 200 мійльонів доларів від Світового банку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.05.2021

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Новини

МОН України освоюватиме 200 мійльонів доларів від Світового банку

Світовий банк надасть Україні 200 мільйонів доларів США кредиту на модернізацію українських вищих навчальних закладів.

Світовий банк позичить на реформу вищої освіти в Україні 200 мільйонів доларів США

Світовий банк позичить на реформу вищої освіти в Україні 200 мільйонів доларів США

Рада виконавчих директорів Світового банку (СБ) у середу, 5 травня, затвердила проєкт обсягом 200 мільйонів доларів США, спрямований на надання підтримки уряду України щодо покращення ефективності, якості й прозорості системи вищої освіти.

"Проєкт "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів" сприятиме поліпшенню якості у сфері вищої освіти, підвищенню рівня її відповідності потребам ринку праці, стійкості освітньої системи і безперервності навчального процесу в ситуації пандемії COVID-19", - наголошується у повідомленні СБ, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Згідно з повідомленням, фінансуватимуться проєкти, спрямовані на модернізацію вищих навчальних закладів (ВНЗ) і науково-дослідних лабораторій, а також цифрова інфраструктура для організації навчання у ВНЗ за допомогою дистанційних методів.

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"Мірою відновлення України після пандемії ми готові надати підтримку в забезпеченні найкращого технічного і цифрового оснащення системи вищої освіти для організації навчального процесу, що зазнав зміни після COVID-19", - наведено в повідомленні слова регіонального директора Світового банку у справах країн Східної Європи Арупа Банерджі.

Проєкт впроваджуватиметься протягом п'яти років міністерством освіти і науки України (МОН), яке відповідатиме за його загальну координацію. 

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СБ нагадує, що портфель його інвестиційних проєктів в Україні нині становить понад три мільярди доларів у рамках дев'яти проєктів та Програми заради результатів, і зросте приблизно до рівня 3,6 мільярда доларів уже протягом наступних двох місяців. Ці інвестиції спрямовані на підвищення якості основних державних послуг в інтересах всього населення: водопостачання, каналізація, централізоване теплопостачання, постачання електроенергії, енергоефективність, дороги, соціальний захист, охорона здоров'я, розвиток приватного сектора. 

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