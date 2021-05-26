США нададуть Україні вакцини від коронавірусу

Адміністрація президента США Джо Байдена оприлюднила план розподілу перших 25 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Серед країн, які отримають вакцину, є і Україна.

"Приблизно 6 мільйонів будуть спрямовані на регіональні пріоритети та одержувачів послуг-партнерів, включно з Мексикою, Канадою, Республікою Корея, Західним Берегом та сектором Гази, Україною, Косово, Гаїті, Грузією, Єгиптом, Йорданією, Індією, Іраком та Єменом, а також передовими працівниками Організації Об'єднаних Націй", - йдеться у повідомленні на сайті Білого Дому, опублікованому в четвер, 3 червня. Водночас адміністрація президента США уточнила, що загалом надасть 80 мільйонів доз вакцини від коронавірусу іншим країнам до кінця червня.

Президент України Володимир Зеленський вже подякував президентові США Джо Байдену за додаткові поставки вакцини від COVID-19 в Україну. "Вірю, що підтримуючи й допомагаючи один одному зможемо нарешті побороти пандемію", написав український президент у соцмережі Twitter у четвер, 3 червня.

Раніше цього ж дня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україну в рамках ініціативи COVAX прибула нова партія з 705 600 доз вакцини AstraZeneca. Цю партію використають для вакцинації другою дозою тих, хто отримав перше щеплення вакцинами CoviShield/AstraZeneca і AstraZeneca-SKBio, - пояснив Ляшко.

Згідно з останніми даними, всього в Україні першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 1 076 793 людини, а дві дози - 138 090 осіб.

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