Вакцина AstraZeneca повністю запобігає важкому перебігу COVID-19

Випробування вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca у США, Перу і Чилі показали 100 відсотків ефективності у запобіганні важким формам COVID-19.
Ампули з вакциною від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca
Клінічні випробування вакцини компанії AstraZeneca та Оксфордського університету в США, Перу і Чилі показали, що препарат повністю запобігає важким формам COVID-19, а також значною мірою захищає від появи симптомів захворювання. Про це йдеться в заяві компанії AstraZeneca, оприлюдненій у понеділок, 22 березня.
"Третя фаза клінічних випробувань у США засвідчила ефективність вакцини в 79 відсотків у запобіганні супроводжуваних симптомами захворювань COVID-19, а також 100-відсоткову ефективність у запобіганні важким формам захворювання та госпіталізаціям", - йдеться в заяві. Водночас зазначено, що в цьому дослідженні взяли участь 32,4 тисячі людей - не лише в США, а й у Перу та Чилі.
У компанії також зазначили, що незалежна рада експертів "не виявила приводів для занепокоєння, пов'язаного із застосуванням вакцини". За її даними, фахівці не виявили "підвищеного ризику тромбозу або випадків, пов'язаних із тромбозом".
Нагадаємо, що раніше низка країн повідомили про випадки утворення тромбів в осіб, що зробили щеплення вакциною AstraZeneca. Після цього багато держав, серед яких і Німеччина, вирішили призупинити застосування цього препарату для масової вакцинації.
Однак минулого тижня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) виступила за продовження щеплень проти COVID-19 за допомогою вакцини AstraZeneca. Директор європейського регіонального бюро ВООЗ, бельгієць Ганс Клюґе заявив, що тромби - третє за поширеністю у світі серцево-судинне захворювання, і воно виникає у людей незалежно від того, отримали вони вакцину чи ні.
Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) також повідомило, що рекомендує продовжувати щеплення вакциною AstraZeneca, яку у відомстві вважають "безпечною та ефективною". Слідом за цим рішенням більшість країн, що раніше тимчасово припинили використання препарату, відновили його застосування.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції
Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Moderna: родом з університету Гарварда
На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"
Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
"Спутник V": найперша реєстрація
У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sinovac: тихий конкурент з Китаю
Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
CureVac: принтер для вакцин від Tesla
Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу
Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Johnson&Johnson: достатньо однієї дози
Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.