Вакцина AstraZeneca повністю запобігає важкому перебігу COVID-19

Клінічні випробування вакцини компанії AstraZeneca та Оксфордського університету в США, Перу і Чилі показали, що препарат повністю запобігає важким формам COVID-19, а також значною мірою захищає від появи симптомів захворювання. Про це йдеться в заяві компанії AstraZeneca, оприлюдненій у понеділок, 22 березня.

"Третя фаза клінічних випробувань у США засвідчила ефективність вакцини в 79 відсотків у запобіганні супроводжуваних симптомами захворювань COVID-19, а також 100-відсоткову ефективність у запобіганні важким формам захворювання та госпіталізаціям", - йдеться в заяві. Водночас зазначено, що в цьому дослідженні взяли участь 32,4 тисячі людей - не лише в США, а й у Перу та Чилі.

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AstraZeneca каже про відсутність ризику тромбозів

У компанії також зазначили, що незалежна рада експертів "не виявила приводів для занепокоєння, пов'язаного із застосуванням вакцини". За її даними, фахівці не виявили "підвищеного ризику тромбозу або випадків, пов'язаних із тромбозом".

Нагадаємо, що раніше низка країн повідомили про випадки утворення тромбів в осіб, що зробили щеплення вакциною AstraZeneca. Після цього багато держав, серед яких і Німеччина, вирішили призупинити застосування цього препарату для масової вакцинації.

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ВООЗ також наполягає на безпечності вакцини

Однак минулого тижня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) виступила за продовження щеплень проти COVID-19 за допомогою вакцини AstraZeneca. Директор європейського регіонального бюро ВООЗ, бельгієць Ганс Клюґе заявив, що тромби - третє за поширеністю у світі серцево-судинне захворювання, і воно виникає у людей незалежно від того, отримали вони вакцину чи ні.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) також повідомило, що рекомендує продовжувати щеплення вакциною AstraZeneca, яку у відомстві вважають "безпечною та ефективною". Слідом за цим рішенням більшість країн, що раніше тимчасово припинили використання препарату, відновили його застосування.