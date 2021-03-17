Голова Єврокомісії погрожує AstraZeneca забороною на експорт вакцини

Голова Європейської Комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) посилила тон щодо фармацевтичного концерну AstraZeneca через невиконання цією компанією зобов'язань перед ЄС щодо обсягів постачання її вакцини від коронавірусу. "У нас є можливість заборонити запланований експорт. Ось наш меседж для AstraZeneca: спочатку мусите виконати контрактні зобов'язання перед Європою, перш ніж розпочинати поставки в інші країни", - заявила фон дер Ляєн в інтерв'ю виданням німецької медійної групи Funke, оприлюдненому в суботу, 20 березня.

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Зокрема, Урсула фон дер Ляєн звинувачувала компанію в тому, що в першому кварталі 2021 року та поставила в ЄС лише 30 відсотків від обіцяних 90 мільйонів доз вакцини. Очільниця Єврокомісії вказала на пункт в угоді з компанією AstraZeneca, згідно з яким передбачена для ЄС вакцина має випускатись як на потужностях компанії, розташованих у країнах-членах Євросоюзу, а також на заводах у Великобританії. "Однак ми нічого не отримали від британців, хоч і постачали до них", - визнала Урсула фон дер Ляєн.

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Досі найбільше невдовлення у Брюсселі викликала саме позиція Великобританії, котра фактично запровадила заборону експорту вакцин, вироблених на британських підприємствах, зазначає інформагенція AFP.

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Крім того, за даними голови Єврокомісії, з початку лютого з території ЄС було експортовано за межі спільноти 41 мільйон доз вакцини від коронавірусу в загалом 33 країни світу, що зробило Євросоюз одним з найбільших експортерів цих антикоронавірусних препаратів у світі. "Я не можу пояснити громадянам ЄС, чому ми експортуємо мільйони доз вакцини в країни, які самі виробляють ці препарати й натомість нічого не постачають нам. (...) Нам терміново потрібно досягти кращого балансу між поставками (вакцини. - Ред.) для європейців і експортними поставками", - розповіла вона журналістам.

Голова Єврокомісії ще 16 березня застерігала про можливість запровадити обмеження на експорт вакцини AstraZeneca за межі ЄС.

18 березня фон дер Ляєн повідомила, що на адресу AstraZeneca направлено офіційний лист стосовно проблем з поставками антикоронавірусної вакцини. "Ми хочемо запустити структурований процес для врегулювання спірних питань. У договорах містяться деякі неясності, і це - найкращий спосіб усунути їх", - сказала вона тоді в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica.

Не перше застереження компаніям-виробникам

Ще 26 січня очільниця Єврокомісії наголосила під час віртуальної конференції "Давоський порядок денний", що виробники вакцин від COVID-19 повинні дотримуватися своїх договірних зобов'язань щодо постачання препаратів. Згідно зі тодішньою її заявою, ЄС інвестував мільярди євро в розробку вакцин та розбудову виробничих потужностей, тож "тепер фірми повинні виконати свої зобов'язання".

Як повідомлялося, натепер в ЄС дозволено до використання чотири вакцини проти коронавірусу - спільну розробку німецького стартапу BioNTech та американського фармконцерну Pfizer, вакцину компанії Moderna, спільну розробку компанії AstraZeneca й Оксфордського університету, а також вакцину Janssen, розроблену компанією Johnson & Johnson.