ЄС компенсує нестачу вакцини AstraZeneca збільшенням постачань від BioNTech/Pfizer

Попри анонсоване шведсько-британським концерном AstraZeneca чергове зменшення постачань однойменної вакцини до Євросоюзу Єврокомісія не збирається переглядати програму вакцинації у країнах об'єднання і вже знайшла вихід із ситуації. Про це у неділю, 14 березня, в ефірі французької радіостанції Europe1 заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Т'єрі Бретон.

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"Хороша новина полягає в тому, що ми не відступимо від нашої програми вакцинації в першому кварталі, незважаючи на затримки в AstraZeneca", - зазначив єврокомісар. Він також повідомив про заплановане збільшення постачань вакцини від коронавірусу від іншого виробника - BioNTech/Pfizer.

За словами Бретона, є домовленість про те, що BioNTech/Pfizer виробить "набагато більше вакцини, ніж планувалося", і поставить її до ЄС.

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Чергове скорочення постачань від AstraZeneca

Наприкінці минулого тижня фармацевтична компанія AstraZeneca повідомила про чергове скорочення запланованих постачань своєї вакцини до країн ЄС. Згодом вона пояснила, що не може здійснити постачання у законтрактованих обсягах через виробничі проблеми та експортні обмеження, які не дозволяють їй виконати взяті на себе зобов'язання.

AstraZeneca розпочала постачання своєї вакцини до ЄС у лютому. За останніми даними, компанія планує поставити до Євросоюзу 100 мільйонів доз у першому півріччі 2021 року. 30 мільйонів доз мають бути поставлені вже у першому кварталі. Попередньо ж планувалося, що постачання у першому кварталі будуть утричі більшими. Загалом ЄС замовив у концерну до 400 мільйонів доз вакцини.

Усього Єврокомісія замовила у чотирьох різних виробників допущених до застосування в ЄС вакцин щонайменше 1,4 мільярда доз. У ЄС проживає близько 450 мільйонів людей.