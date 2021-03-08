Шість країн заявили про несправедливий розподіл вакцин у ЄС
Через несправедливий розподіл вакцин від коронавірусу деякі країни Євросоюзу зможуть досягти колективного імунітету за кілька тижнів, а інші сильно відстануть, заявили шість держав.
В Євросоюзі не всі задоволені розподілом вакцин проти коронавірусу
Шість країн Євросоюзу закликають до справедливішого розподілу вакцин від коронавірусу в ЄС. При нинішньому розподілі "до літа утвориться та поглибиться нерівність між країнами-членами", йдеться в листі, який глави урядів Австрії, Болгарії, Латвії, Словенії та Чехії написали на ім'я президента Європейської Ради Шарля Мішеля та голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Хорватія у суботу, 13 березня, приєдналася до ініціативи, повідомляє інформагенція dpa. Підписанти листа висловили занепокоєність, що за поточного стану справ деякі члени ЄС зможуть досягти колективного імунітету за кілька тижнів, а інші сильно відстануть.
Федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) заявив, що дози вакцин були розподілені в ЄС непропорційно, а додаткові контракти на поставки укладалися непрозоро. За його словами, Нідерланди і Данія отримали значно більше доз відносно кількості населення, ніж, наприклад, Болгарія чи Хорватія.
Курц вважає, що деякі країни ЄС могли окремо від інших держав підписати контракти на додаткові поставки вакцини. "Є дані, які вказують на те, що були додаткові угоди між країнами-членами ЄС і фармацевтичними компаніями", - зазначив він.
Нідерланди вже відкинули це звинувачення. Міністерство охорони здоров'я країни заявило, що країна дотримувалася домовленостей, однак максимально використовує наявні можливості, забираючи партії вакцин у разі відмови від них інших держав.
У Єврокомісії зазначали, що можуть мати місце певні зсуви у поставках, якщо країни не замовляють відповідно до своєї квоти. У такому разі невибраний залишок можуть розподілити між іншими державами.
Лист шести глав урядів містить заклик до Шарля Мішеля якнайшвидше організувати дискусію лідерів країн ЄС щодо розподілу вакцин.
У Брюсселі 13 березня підтвердили, що Шарль Мішель отримав лист. Неназваний чиновник ЄС зазначив агентству dpa, що на саміті 25-26 березня це питання планують обговорити.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції
Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Moderna: родом з університету Гарварда
На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"
Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
"Спутник V": найперша реєстрація
У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sinovac: тихий конкурент з Китаю
Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
CureVac: принтер для вакцин від Tesla
Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу
Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Johnson&Johnson: достатньо однієї дози
Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.
Автор: Андрій Гурков
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