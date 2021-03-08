Шість країн заявили про несправедливий розподіл вакцин у ЄС

Шість країн Євросоюзу закликають до справедливішого розподілу вакцин від коронавірусу в ЄС. При нинішньому розподілі "до літа утвориться та поглибиться нерівність між країнами-членами", йдеться в листі, який глави урядів Австрії, Болгарії, Латвії, Словенії та Чехії написали на ім'я президента Європейської Ради Шарля Мішеля та голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Хорватія у суботу, 13 березня, приєдналася до ініціативи, повідомляє інформагенція dpa. Підписанти листа висловили занепокоєність, що за поточного стану справ деякі члени ЄС зможуть досягти колективного імунітету за кілька тижнів, а інші сильно відстануть.

Федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) заявив, що дози вакцин були розподілені в ЄС непропорційно, а додаткові контракти на поставки укладалися непрозоро. За його словами, Нідерланди і Данія отримали значно більше доз відносно кількості населення, ніж, наприклад, Болгарія чи Хорватія.

Курц вважає, що деякі країни ЄС могли окремо від інших держав підписати контракти на додаткові поставки вакцини. "Є дані, які вказують на те, що були додаткові угоди між країнами-членами ЄС і фармацевтичними компаніями", - зазначив він.

Нідерланди вже відкинули це звинувачення. Міністерство охорони здоров'я країни заявило, що країна дотримувалася домовленостей, однак максимально використовує наявні можливості, забираючи партії вакцин у разі відмови від них інших держав.

У Єврокомісії зазначали, що можуть мати місце певні зсуви у поставках, якщо країни не замовляють відповідно до своєї квоти. У такому разі невибраний залишок можуть розподілити між іншими державами.

Лист шести глав урядів містить заклик до Шарля Мішеля якнайшвидше організувати дискусію лідерів країн ЄС щодо розподілу вакцин.

У Брюсселі 13 березня підтвердили, що Шарль Мішель отримав лист. Неназваний чиновник ЄС зазначив агентству dpa, що на саміті 25-26 березня це питання планують обговорити.