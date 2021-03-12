AstraZeneca пояснила скорочення постачань вакцини до ЄС експортними обмеженнями

Фармацевтична компанія AstraZeneca в суботу, 13 березня, заявила, що причиною скорочення постачань вакцини проти COVID-19 до Європейського Союзу стали виробничі складності та експортні обмеження, передає агентство AFP.
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Про скорочення постачань у першому кварталі 2021 року напередодні повідомляло агентство Reuters із посиланням на документ, переданий виробником вакцини представникам ЄС. У документі компанія попереджала про скорочення через "нижчий, ніж очікувалося, обсяг виробництва", і сподівалася частково компенсувати це за рахунок поставок вакцини зі своєї глобальної мережі. Але 11 березня США, звідки AstraZeneca планувала частково забезпечити ринок ЄС, заявили, що найближчим часом не експортуватимуть вакцину.
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Можливі проблеми з постачаннями у другому кварталі 2021 року
В останній заяві компанія припустила, що запровадження країнами експортних обмежень на вивіз вакцини може призвести до ймовірних проблем з постачаннями ще й у другому кварталі 2021 року. "На жаль, експортні обмеження призведуть до скорочення постачань в першому кварталі і, ймовірно, вплинуть на постачання в другому кварталі", - йдеться в заяві компанії.
У Брюсселі відреагували на заяву компанії, зазначивши, що взяли її до відома, але продовжують переговори. "Ми наполягаємо на тому, аби підприємство зробило все, щоб виконати свої зобов'язання", - заявили в Єврокомісії.
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AstraZeneca розпочала постачань своєї вакцини до ЄС у лютому. Як повідомляє AFP, нині компанія планує поставити до Євросоюзу 100 мільйонів доз у першому півріччі 2021 року. 30 мільйонів доз мають бути поставлені вже у першому кварталі. Попередньо ж планувалося, що постачання у першому кварталі будуть утричі більшими. А у другому кварталі компанія зобов'язувалася поставити до ЄС 180 мільйонів доз вакцини. Загалом ЄС замовив у концерну до 400 мільйонів доз вакцини.
Усього Єврокомісія замовила у чотирьох різних виробників допущених до застосування в ЄС вакцин щонайменше 1,4 мільярда доз. У ЄС проживає близько 450 мільйонів людей.
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Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції
Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.
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Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Moderna: родом з університету Гарварда
На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.
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Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"
Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.
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Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
"Спутник V": найперша реєстрація
У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.
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Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sinovac: тихий конкурент з Китаю
Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.
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Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
CureVac: принтер для вакцин від Tesla
Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.
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Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу
Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.
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Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Johnson&Johnson: достатньо однієї дози
Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.
Автор: Андрій Гурков