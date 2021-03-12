AstraZeneca пояснила скорочення постачань вакцини до ЄС експортними обмеженнями

Фармацевтична компанія AstraZeneca в суботу, 13 березня, заявила, що причиною скорочення постачань вакцини проти COVID-19 до Європейського Союзу стали виробничі складності та експортні обмеження, передає агентство AFP.

Читайте також: Регулятор ЄС розширив список побічних реакцій вакцини AstraZeneca

Про скорочення постачань у першому кварталі 2021 року напередодні повідомляло агентство Reuters із посиланням на документ, переданий виробником вакцини представникам ЄС. У документі компанія попереджала про скорочення через "нижчий, ніж очікувалося, обсяг виробництва", і сподівалася частково компенсувати це за рахунок поставок вакцини зі своєї глобальної мережі. Але 11 березня США, звідки AstraZeneca планувала частково забезпечити ринок ЄС, заявили, що найближчим часом не експортуватимуть вакцину.

Читайте також: ВООЗ не бачить причин припиняти щеплення вакциною AstraZeneca

Можливі проблеми з постачаннями у другому кварталі 2021 року

В останній заяві компанія припустила, що запровадження країнами експортних обмежень на вивіз вакцини може призвести до ймовірних проблем з постачаннями ще й у другому кварталі 2021 року. "На жаль, експортні обмеження призведуть до скорочення постачань в першому кварталі і, ймовірно, вплинуть на постачання в другому кварталі", - йдеться в заяві компанії.

У Брюсселі відреагували на заяву компанії, зазначивши, що взяли її до відома, але продовжують переговори. "Ми наполягаємо на тому, аби підприємство зробило все, щоб виконати свої зобов'язання", - заявили в Єврокомісії.

Читайте також: У Данії, Ісландії та Норвегії призупинили використання вакцини AstraZeneca

AstraZeneca розпочала постачань своєї вакцини до ЄС у лютому. Як повідомляє AFP, нині компанія планує поставити до Євросоюзу 100 мільйонів доз у першому півріччі 2021 року. 30 мільйонів доз мають бути поставлені вже у першому кварталі. Попередньо ж планувалося, що постачання у першому кварталі будуть утричі більшими. А у другому кварталі компанія зобов'язувалася поставити до ЄС 180 мільйонів доз вакцини. Загалом ЄС замовив у концерну до 400 мільйонів доз вакцини.

Усього Єврокомісія замовила у чотирьох різних виробників допущених до застосування в ЄС вакцин щонайменше 1,4 мільярда доз. У ЄС проживає близько 450 мільйонів людей.