 AstraZeneca пояснила скорочення постачань вакцини до ЄС експортними обмеженнями | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.03.2021

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AstraZeneca пояснила скорочення постачань вакцини до ЄС експортними обмеженнями

Компанія AstraZeneca, яка випускає однойменну вакцину від коронавірусу, назвала експортні обмеження однією з причин скорочення постачань до Євросоюзу.

Пляшечка з вакциною AstraZeneca

AstraZeneca пояснила, чому скорочує постачання вакцини до ЄС

Фармацевтична компанія AstraZeneca в суботу, 13 березня, заявила, що причиною скорочення постачань вакцини проти COVID-19 до Європейського Союзу стали виробничі складності та експортні обмеження, передає агентство AFP. 

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Про скорочення постачань у першому кварталі 2021 року напередодні повідомляло агентство Reuters із посиланням на документ, переданий виробником вакцини представникам ЄС. У документі компанія попереджала про скорочення через "нижчий, ніж очікувалося, обсяг виробництва", і сподівалася частково компенсувати це за рахунок поставок вакцини зі своєї глобальної мережі. Але 11 березня США, звідки AstraZeneca планувала частково забезпечити ринок ЄС, заявили, що найближчим часом не експортуватимуть вакцину.

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Можливі проблеми з постачаннями у другому кварталі 2021 року

В останній заяві компанія припустила, що запровадження країнами експортних обмежень на вивіз вакцини може призвести до ймовірних проблем з постачаннями ще й у другому кварталі 2021 року. "На жаль, експортні обмеження призведуть до скорочення постачань в першому кварталі і, ймовірно, вплинуть на постачання в другому кварталі", - йдеться в заяві компанії.

У Брюсселі відреагували на заяву компанії, зазначивши, що взяли її до відома, але продовжують переговори. "Ми наполягаємо на тому, аби підприємство зробило все, щоб виконати свої зобов'язання", - заявили в Єврокомісії.

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AstraZeneca розпочала постачань своєї вакцини до ЄС у лютому. Як повідомляє AFP, нині компанія планує поставити до Євросоюзу 100 мільйонів доз у першому півріччі 2021 року. 30 мільйонів доз мають бути поставлені вже у першому кварталі. Попередньо ж планувалося, що постачання у першому кварталі будуть утричі більшими. А у другому кварталі компанія зобов'язувалася поставити до ЄС 180 мільйонів доз вакцини. Загалом ЄС замовив у концерну до 400 мільйонів доз вакцини.

Усього Єврокомісія замовила у чотирьох різних виробників допущених до застосування в ЄС вакцин щонайменше 1,4 мільярда доз. У ЄС проживає близько 450 мільйонів людей.  

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    Автор: Андрій Гурков


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