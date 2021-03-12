 ВООЗ не бачить причин припиняти щеплення вакциною AstraZeneca | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.03.2021

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Новини

ВООЗ не бачить причин припиняти щеплення вакциною AstraZeneca

На сьогодні у жодному випадку не доведений зв'язок між смертями та щепленням AstraZeneca, заявила ВООЗ. Європейське агентство з лікарських засобів наголосило, що переваги від вакцинації перевищують ризики.

ВООЗ висловилась за використання вакцини AstraZeneca

ВООЗ висловилась за використання вакцини AstraZeneca

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) відкидає сумніви щодо доцільності вакцинації вакциною від AstraZeneca, від якої відмовились вже кілька країн. На сьогодні у жодному випадку не доведений причинно-наслідковий зв'язок між смертями вакцинованих та щепленням цією вакциною, заявили в організації у п'ятницю, 12 березня.

"AstraZeneca - відмінна вакцина, як і інші вакцини, що використовуються", - сказала представниця ВООЗ Маргарет Гарріс, передає агенція AFP. За її словами, ніщо не заважає подальшому використанню цієї вакцини.

Данія, Норвегія, Ісландія та Болгарія вже заявили про припинення використання вакцини AstraZeneca, а Таїланд відклав початок вакцинації нею. В Данії органи охорони здоров'я повідомили про "важкі випадки" утворення тромбів у людей, які були щеплені цією вакциною. Однак остаточно не з'ясовано, чи існує зв'язок між щепленнями та порушеннями згортання крові. У Данії після вакцинації померла одна людина.

Своєю чергою прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов наказав припинити вакцинацію вакциною AstraZeneca, поки Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) "не зніме всіх сумнівів щодо її безпеки". Тим часом Таїланд відклав початок вакцинації AstraZeneca, запланований на п'ятницю. "Вакцинація жителів Таїланду повинна бути безпечною, нам не потрібно нікуди поспішати ", - заявив експерт з комісії з вакцинації Таїланду.

Європейське агентство з лікарських засобів також висловилось на захист AstraZeneca. "Переваги вакцини перевищують ризики", - йдеться у його повідомленні. Наразі "немає ознак", що саме ця вакцина була причиною утворення тромбів, у випадках, що стали відомими.

Тим часом президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер (Lothar Wieler) підкреслив, що з огляду на те, що зараз відбувається вакцинація людей похилого віку, трапляються випадки захворювань та смертей через короткий час після проведення щеплень. Однак поки немає жодних ознак, "що ці події є статистично помітними".

Дивитись відео 07:58

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