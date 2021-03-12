 Румунія частково призупиняє щеплення вакциною AstraZeneca | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.03.2021

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Румунія частково призупиняє щеплення вакциною AstraZeneca

Услід за Данією, Норвегією та Ісландією використання шведсько-британської вакцини AstraZeneca частково призупиняє Румунія. Таїланд, своєю чергою, відклав початок вакцинації.

Пляшечка із вакциною від коронавірусу AstraZeneca

Румунія також частково призупиняє вакцинацію AstraZeneca

Влада Румунії тимчасово призупиняє вакцинацію населення однією партією вакцини AstraZeneca. Про це у п'ятницю, 12 березня, повідомило румунське агентство з охорони здоров'я. Як передає агентство Reuters, обмеження накладається на використання вакцини лише з певної партії і розглядається як крайній захід обережності. Дози з інших партій будуть, як і раніше, використовуватися під час вакцинації.

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Очікується, що вакцинацію вказаною партією вакцини призупинять до того часу, поки Європейське агентство лікарських засобів (EMA) не завершить розслідування щодо трагічних інцидентів, імовірно, пов'язаних з використанням препарату, зокрема, в Італії та Австрії.

Таїланд відклав початок вакцинації

Також у п'ятницю стало відомо, що на тлі повідомлень з європейських країн Таїланд вирішив відкласти початок масової вакцинації з використанням AstraZeneca, яка мала стартувати 12 березня. Першим у країні публічно мав вакцинуватися прем'єр-міністр Прают Чан-Оча, але захід було скасовано. Замість цього відбулася пресконференція за участі представників міністерства охорони здоров'я, на якій повідомили, що Таїланд не поспішатиме з початком кампанії з вакцинації.

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"Вакцини для тайців мають бути безпечними, ми не повинні поспішати", - заявили тайські чиновники. За їхніми словами, AstraZeneca - хороша вакцина, але після того, що сталося, Таїланд також вирішив відкласти початок її використання.

Канада і Австралія продовжують щеплення

Тим часом у Канаді повідомили, що не збираються призупиняти використання вакцини AstraZeneca. "Нам відомо про випадки у Європі після використання вакцини AstraZeneca, але ми хочемо запевнити канадців, що переваги вакцини, як і раніше, переважають над її ризиками", - ідеться в заяві департаменту охорони здоров'я Канади.

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 Зі схожою заявою у п'ятницю виступили і в Австралії, де також продовжать вакцинацію препаратом AstraZeneca.

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    Автор: Андрій Гурков


 

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