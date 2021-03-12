Румунія частково призупиняє щеплення вакциною AstraZeneca

Влада Румунії тимчасово призупиняє вакцинацію населення однією партією вакцини AstraZeneca. Про це у п'ятницю, 12 березня, повідомило румунське агентство з охорони здоров'я. Як передає агентство Reuters, обмеження накладається на використання вакцини лише з певної партії і розглядається як крайній захід обережності. Дози з інших партій будуть, як і раніше, використовуватися під час вакцинації.

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Очікується, що вакцинацію вказаною партією вакцини призупинять до того часу, поки Європейське агентство лікарських засобів (EMA) не завершить розслідування щодо трагічних інцидентів, імовірно, пов'язаних з використанням препарату, зокрема, в Італії та Австрії.

Таїланд відклав початок вакцинації

Також у п'ятницю стало відомо, що на тлі повідомлень з європейських країн Таїланд вирішив відкласти початок масової вакцинації з використанням AstraZeneca, яка мала стартувати 12 березня. Першим у країні публічно мав вакцинуватися прем'єр-міністр Прают Чан-Оча, але захід було скасовано. Замість цього відбулася пресконференція за участі представників міністерства охорони здоров'я, на якій повідомили, що Таїланд не поспішатиме з початком кампанії з вакцинації.

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"Вакцини для тайців мають бути безпечними, ми не повинні поспішати", - заявили тайські чиновники. За їхніми словами, AstraZeneca - хороша вакцина, але після того, що сталося, Таїланд також вирішив відкласти початок її використання.

Канада і Австралія продовжують щеплення

Тим часом у Канаді повідомили, що не збираються призупиняти використання вакцини AstraZeneca. "Нам відомо про випадки у Європі після використання вакцини AstraZeneca, але ми хочемо запевнити канадців, що переваги вакцини, як і раніше, переважають над її ризиками", - ідеться в заяві департаменту охорони здоров'я Канади.

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Зі схожою заявою у п'ятницю виступили і в Австралії, де також продовжать вакцинацію препаратом AstraZeneca.

