Рим заборонив експорт вакцини Astrazeneca до Австралії

Італія заборонила вивезення 250 тисяч доз вакцини британсько-шведського виробника Astrazeneca до Австралії. Про це стало відомо агенції dpa від джерел у Єврокомісії у четвер, 4 березня.

У своєму рішенні Італія послалась на нещодавно ухвалені нові правила ЄС, норми яких дозволяють обмежувати експорт вакцин проти коронавірусу, якщо їх виробники не зможуть виконати поставлені цілі з поставок в рамках ЄС.

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Відповідно до цих правил, які діють з кінця січня, компанії-виробники вакцин від коронавірусу, які мають зобов'язання перед ЄС щодо поставок, і які виробляють вакцини на території ЄС, зобов'язані подати заявку на експорт. У випадку, коли фармкомпанії не можуть виконати свої зобов'язання перед країнами ЄС, їм може бути відмовлено у експорті вакцин, вироблених на території ЄС, третім країнам. Виключення залишили лише для країн-партнерів ЄС і країнам, що розвиваються. Ці правила щодо експорту вакцин діють до кінця березня, утім їх вже пропонують продовжити ще на три місяці. З кінця січня у ЄС було задоволено 150 заявок на експорт вакцин за межі блоку.

Згідно з чинними нормами заблокувати експорт вакцини має право та країна ЄС, на території якої ведеться її виробництво. Перед ухваленням рішення ця країна має провести консультації з Єврокомісією. У даному випадку Єврокомісія не заперечувала проти рішення Італії. Таким чином, Італія стала першою країною в ЄС, яка заблокувала вивіз вакцини від коронавірусу за межі блоку.

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Як зазначає агентство Bloomberg, заборона Італії на вивіз вакцини, з огляду на невелику кількість доз на тлі майбутніх поставок, є значною мірою символічною.

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Однак цей крок підкреслює намір прем'єра Італії Маріо Драгі бути більш жорстким щодо тих компаній, які не дотримуються взятих на себе зобов'язань перед ЄС. Крім цього, це може привести до ухвалення відповідних протекціоністських заходи з боку урядів інших країн.

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