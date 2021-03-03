 Рим заборонив експорт вакцини Astrazeneca до Австралії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Рим заборонив експорт вакцини Astrazeneca до Австралії

Італія стала першою країною в ЄС, яка заблокувала вивезення вакцини від коронавірусу за межі блоку. До цього 150 заявок на експорт вакцини з ЄС були задоволені.

Італія заборонила експорт вакцини Astrazeneca до Австралії

Італія заборонила експорт вакцини Astrazeneca до Австралії

Італія заборонила вивезення 250 тисяч доз вакцини британсько-шведського виробника Astrazeneca до Австралії. Про це стало відомо агенції dpa від джерел у Єврокомісії у четвер, 4 березня.

У своєму рішенні Італія послалась на нещодавно ухвалені нові правила ЄС, норми яких дозволяють обмежувати експорт вакцин проти коронавірусу, якщо їх виробники не зможуть виконати поставлені цілі з поставок в рамках ЄС.

Читайте також: У Німеччині деякі землі вимагають перегляду концепції вакцинації

Відповідно до цих правил, які діють з кінця січня, компанії-виробники вакцин від коронавірусу, які мають зобов'язання перед ЄС щодо поставок, і які виробляють вакцини на території ЄС, зобов'язані подати заявку на експорт. У випадку, коли фармкомпанії не можуть виконати свої зобов'язання перед країнами ЄС, їм може бути відмовлено у експорті вакцин, вироблених на території ЄС, третім країнам. Виключення залишили лише для країн-партнерів ЄС і країнам, що розвиваються. Ці правила щодо експорту вакцин діють до кінця березня, утім їх вже пропонують продовжити ще на три місяці. З кінця січня у ЄС було задоволено 150 заявок на експорт вакцин за межі блоку.

Згідно з чинними нормами заблокувати експорт вакцини має право та країна ЄС, на території якої ведеться її виробництво. Перед ухваленням рішення ця країна має провести консультації з Єврокомісією. У даному випадку Єврокомісія не заперечувала проти рішення Італії. Таким чином, Італія стала першою країною в ЄС, яка заблокувала вивіз вакцини від коронавірусу за межі блоку.

Читайте також: Щеплення від коронавірусу: усе, що треба знати про вакцину AstraZeneca

Як зазначає агентство Bloomberg, заборона Італії на вивіз вакцини, з огляду на невелику кількість доз на тлі майбутніх поставок, є значною мірою символічною.

Читайте також: ЄС посилює тиск на виробників вакцини від коронавірусу

Однак цей крок підкреслює намір прем'єра Італії Маріо Драгі бути більш жорстким щодо тих компаній, які не дотримуються взятих на себе зобов'язань перед ЄС. Крім цього, це може привести до ухвалення відповідних протекціоністських заходи з боку урядів інших країн.

  • Обкладинки журналів Time Magazine та Spiegel з портретами засновників фірми BioNTech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції

    Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.

  • Штаб-квартира компанії Moderna

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Moderna: родом з університету Гарварда

    На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.

  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"

    Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.

  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    "Спутник V": найперша реєстрація

    У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sinovac: тихий конкурент з Китаю

    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


Дивитись відео 03:43

Індійська вакцина Covishield для України: що варто знати (24.02.2021)

Також за темою

Weltspiegel 01.03.2021 | Corona | AstraZeneca-Impfstoff

Британська посолка запевняє, що вакцини AstraZeneca і Covishield ідентичні 03.03.2021

Британська дипломатка заперечила припущення, що застосована в Україні вакцина від коронавірусу якось відрізняється за формулою від вакцини Oxford-AstraZeneca AZD1222.

Deutschland Berlin | Coronavirus, Impfzentrum

Вакцинація від COVID-19 у ФРН: 5 відсотків населення отримали першу дозу 02.03.2021

Повністю щепленими від коронавірусу нині є 2,6 відсотка населення Німеччини, повідомляє МОЗ у Берліні.

Deutschland Coronavirus l Impfstart bei der Polizei in Rheinland-Pfalz

У Німеччині деякі землі вимагають перегляду концепції вакцинації 28.02.2021

Через непопулярність у Німеччині на складах накопичилося понад мільйон доз вакцини AstraZeneca. Уряди Баварії, Баден-Вюрттембрега й Саксонії воліють широко застосовувати цю вакцину без дотримання пріоритетності.

Реклама

Докладно

Чоловік, підключений до апарату штучної вентиляції легень

Апарат ШВЛ як смертельний вирок

В Україні померли майже 90 відсотків хворих на COVID-19 у важкому стані, які були підключені до апаратів ШВЛ. Чому?  

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі став першим лідером країни, який в сучасній історії Франції особисто постав перед судом за звинуваченнями у корупції

Суд над президентами: кого судили за корупцію (відео)

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі засуджений до трьох років позбавлення волі. Кого ще судили за корупцію?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  