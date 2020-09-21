У Німеччині деякі землі вимагають перегляду концепції вакцинації

У Німеччині уряди кількох федеральних земель закликають скасувати нинішні підходи щодо першочерговості вакцинування, коли першими щеплення від коронавірусу отримують певні категорії населення, зокрема люди певного віку та працівники критичних галузей. Як повідомили в неділю, 28 лютого, низка німецьких ЗМІ, цей заклик стосується насамперед вакцини, розробленої компанією AstraZeneca у співпраці з Оксфордським університетом.

Читайте також: "Не хочу AstraZeneca". Чому німці перебирають вакцинами

Виявилося, що ця вакцина не користується популярністю серед німців, і натепер на складах накопичилося понад один мільйон доз цього препарату. Щоб уникнути псування наявних у розпорядженні й оплачених коштом платників податків вакцин, керівники урядів деяких земель закликають відмовитися в даному разі від пріоритетності вакцинування і надавати щеплення цією вакциною більшості груп населення - тим, хто забажає. Зокрема, на цьому наполягають земельні уряди Баварії, Баден-Вюрттембергу, а також Саксонії, про що вони заявили у коментарях для преси.

23 лютого речник міністерства охорони здоров'я ФРН заявив, що на той час тільки близько 240 тисяч з майже 1,5 мільйона доз поставленої вакцини AstraZeneca було використано для щеплень. Нещодавно постійна комісія з вакцинації оголосила, що незабаром вона порекомендує вакцину AstraZeneca для літніх людей. Раніше через брак переконливих даних вакцина не рекомендувалася людям у віці 65 років і старше.

Читайте також: Вакцинація від COVID-19 різко знижує ризик госпіталізації - дослідження

Крім того, на тлі повідомлень про низьку ефективність цієї вакцини в боротьбі з мутованими варіантами коронавірусу, багато осіб, молодше 65 років з тих, хто підпадав до пріоритетних груп щодо щеплень, відмовляються від застосування цього препарату.

Вакцина AstraZeneca

У цьому разі йдеться про так звану векторну вакцину. Вона, за даними німецького Інститут імені Пауля Ерліха (PEI), базується на вірусі застуди шимпанзе, який є безпечним для людей. Так звані застудні віруси з родини аденовірусів модифікуються таким чином, що вони містять ген із невеликою ділянкою геному SARS-CoV-2 - "модифікація" виробляє оптимізований поверхневий білок коронавірусу, відомий також як спайковий білок.

Після щеплення цей вірус потрапляє у деякі людські клітини, що починають використовувати ген для створення спайкового білка. Імунна система розпізнає його як чужорідний елемент та починає виробляти у якості захисної реакції антитіла та Т-клітини, які у ідеальному випадку здатні захистити від інфікування коронавірусом SARS-CoV-2.

Читайте також: Щеплення від коронавірусу: чим вакцинують українців?

Якщо йдеться про початковий варіант COVID-19, то препарат AstraZeneca продемонстрував під час клінічних досліджень ефективність у 76 відсотків після введення першої дози. Якщо зробити щеплення другою дозою через 12 чи більше тижнів після першого, то ефективність зростає до 82 відсотків. Інше дослідження при цьому продемонструвало навіть вищий показник - 84 відсотки. Але вона виявилася не такою ефективною у протидії мутованому варіанту коронавірусу.

У Німеччині, там само як і в ЄС, крім вакцини AstraZeneca, проти коронавірусу дозволено застосувати також дві інші вакцини - BioNTech/Pfizer та Moderna.