У Німеччині деякі землі вимагають перегляду концепції вакцинації
Через непопулярність у Німеччині на складах накопичилося понад мільйон доз вакцини AstraZeneca. Уряди Баварії, Баден-Вюрттембрега й Саксонії воліють широко застосовувати цю вакцину без дотримання пріоритетності.
У Німеччині уряди кількох федеральних земель закликають скасувати нинішні підходи щодо першочерговості вакцинування, коли першими щеплення від коронавірусу отримують певні категорії населення, зокрема люди певного віку та працівники критичних галузей. Як повідомили в неділю, 28 лютого, низка німецьких ЗМІ, цей заклик стосується насамперед вакцини, розробленої компанією AstraZeneca у співпраці з Оксфордським університетом.
Виявилося, що ця вакцина не користується популярністю серед німців, і натепер на складах накопичилося понад один мільйон доз цього препарату. Щоб уникнути псування наявних у розпорядженні й оплачених коштом платників податків вакцин, керівники урядів деяких земель закликають відмовитися в даному разі від пріоритетності вакцинування і надавати щеплення цією вакциною більшості груп населення - тим, хто забажає. Зокрема, на цьому наполягають земельні уряди Баварії, Баден-Вюрттембергу, а також Саксонії, про що вони заявили у коментарях для преси.
23 лютого речник міністерства охорони здоров'я ФРН заявив, що на той час тільки близько 240 тисяч з майже 1,5 мільйона доз поставленої вакцини AstraZeneca було використано для щеплень. Нещодавно постійна комісія з вакцинації оголосила, що незабаром вона порекомендує вакцину AstraZeneca для літніх людей. Раніше через брак переконливих даних вакцина не рекомендувалася людям у віці 65 років і старше.
Крім того, на тлі повідомлень про низьку ефективність цієї вакцини в боротьбі з мутованими варіантами коронавірусу, багато осіб, молодше 65 років з тих, хто підпадав до пріоритетних груп щодо щеплень, відмовляються від застосування цього препарату.
Вакцина AstraZeneca
У цьому разі йдеться про так звану векторну вакцину. Вона, за даними німецького Інститут імені Пауля Ерліха (PEI), базується на вірусі застуди шимпанзе, який є безпечним для людей. Так звані застудні віруси з родини аденовірусів модифікуються таким чином, що вони містять ген із невеликою ділянкою геному SARS-CoV-2 - "модифікація" виробляє оптимізований поверхневий білок коронавірусу, відомий також як спайковий білок.
Після щеплення цей вірус потрапляє у деякі людські клітини, що починають використовувати ген для створення спайкового білка. Імунна система розпізнає його як чужорідний елемент та починає виробляти у якості захисної реакції антитіла та Т-клітини, які у ідеальному випадку здатні захистити від інфікування коронавірусом SARS-CoV-2.
Якщо йдеться про початковий варіант COVID-19, то препарат AstraZeneca продемонстрував під час клінічних досліджень ефективність у 76 відсотків після введення першої дози. Якщо зробити щеплення другою дозою через 12 чи більше тижнів після першого, то ефективність зростає до 82 відсотків. Інше дослідження при цьому продемонструвало навіть вищий показник - 84 відсотки. Але вона виявилася не такою ефективною у протидії мутованому варіанту коронавірусу.
У Німеччині, там само як і в ЄС, крім вакцини AstraZeneca, проти коронавірусу дозволено застосувати також дві інші вакцини - BioNTech/Pfizer таModerna.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції
Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Moderna: родом з університету Гарварда
На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"
Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
"Спутник V": найперша реєстрація
У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sinovac: тихий конкурент з Китаю
Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
CureVac: принтер для вакцин від Tesla
Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу
Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Johnson&Johnson: достатньо однієї дози
Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.