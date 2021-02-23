Вакцинація від COVID-19 різко знижує ризик госпіталізації - дослідження

Уже перше щеплення від захворювання COVID-19, викликаного коронавірусом SARS-CoV-2, істотно знижує ймовірність потрапити до лікарні з цією інфекцією. Це випливає з результатів дослідження декількох університетів Шотландії, результати якого опубліковані 22 лютого на сайті Единбурзького університету.

Так, перша доза вакцини, розробленої німецькою компанією BioNTech разом з американським концерном Pfizer, до четвертого тижня після щеплення знижує ризик госпіталізації до 85 відсотків. А препарат від британсько-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca й Оксфордського університету - на 94 відсотки, зазначили експерти.

Такий результат є підставою з оптимізмом дивитися в майбутнє, наголосив керівник дослідження Азіз Шейх. Він закликав прискорити кампанію з вакцинації від коронавірусу в усьому світі, адже, за його словами, доведено, що щеплення стає захистом від госпіталізації, пов'язаної з COVID-19.

Згідно з наведеними у дослідженні даними, у людей віком понад 80 років ризик потрапити в лікарню через COVID-19 на четвертий тиждень після першої ін'єкції знизився на 81 відсоток.

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Дослідники переконані, що результати їхнього дослідження у Шотландії можна адаптувати й до інших країн, які використовують вакцини BioNTech/Pfizer та AstraZeneca.

"Ми переходимо від очікувань до доказів користі вакцин. Результати засвідчили, що серед населення Шотландії одна доза вакцини суттєво впливає на зниження ризику госпіталізації (...). Ми з нетерпінням чекаємо на опис тих переваг, які, як ми сподіваємось, матимуть другі дози вакцини", - пояснив один із авторів дослідження Джим Макменамін.

Вакцинація у Великобританії та ЄС

У Великобританії вакцинація стартувала 8 грудня 2020 року. Автори дослідження проаналізували дані від цього дня до 15 лютого 2021 року. За їхніми оцінками, перше щеплення з двох необхідних на той час зробив 21 відсоток жителів Шотландії. Препаратом від BioNTech/Pfizer скористалися при цьому близько 650 тисяч осіб, а розробкою AstraZeneca - 490 тисяч. При цьому було використано загалом 1,14 мільйона доз вакцин.

На оприлюднені результати дослідження уже відреагували у британському Товаристві імунології. Його президент Арне Акбар назвав їх "багатообіцяючими". Він наголосив, що є суперечливі дані щодо дієвості вакцин стосовно різних вікових груп. "Утім, зниження кількості госпіталізацій у старших вікових груп є доволі помітним", - наголосив Акбар, якого цитує AFP.

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У Великобританії станом на 21 лютого першу дозу вакцин від коронавірусу отримали 17,7 мільйона людей. На цей же час дві дози вакцини у Сполученому Королівстві загалом отримали 2,1 відсотка населення, тобто 624 тисячі людей.

У країнах ЄС кампанія вакцинації почалась наприкінці грудня 2020 року. За даними, наведеними на порталі Our World in Data станом на 22 лютого, першу дозу вакцини в Німеччині, де мешкає близько 83 мільйонів людей, отримали 4,1 відсотка населення (3,41 мільйона), а двома дозами прищепили 2,2 відсотка населення.

У Польщі з майже 38 мільйонами населення прищепили один раз 4,8 відсотка населення, а двома дозами - 2,5 відсотка населення.

Першу дозу вакцини від COVID-19 в Італії, де мешкають понад 60 мільйонів людей, отримали 3,8 відсотка населення. Двома дозами в Італії прищепили 2,2 відсотка населення.

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В Україні кампанія вакцинації від коронавірусу стартувала 24 лютого. Напередодні влада країни повідомила про доставку вакцини AstraZeneca індійського виробництва. "Першу партію в пів мільйона доз отримано. Зараз терміново розмитнюємо вантаж, і вакцина відразу поїде в регіони, аби ми почали робити щеплення згідно з першим етапом вакцинації", - написав міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у соцмережі Facebook.