Вакцина від коронавірусу AstraZeneca має подвійну дію - дослідження

За даними дослідження, опублікованого у Великобританії Оксфордським університетом, вакцина британсько-шведського фармконцерну AstraZeneca захищає від коронавірусної хвороби COVID-19 на 76 відсотки. Такої ефективності препарату вдається досягти вже після першого щеплення, такий захист зберігається впродовж щонайменше трьох місяців. Коли після цього людині роблять друге щеплення, ефективність зростає до 82 відсотків.

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Крім того, вакцина вже після першого щеплення на дві третини зменшує ризик передати коронавірус іншій людині.

"Це демонструє світу, що препарат з Оксфорда добре працює", - прокоментував публікацію міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок. Він назвав результати дослідження "добрими новинами".

За словами міністра, нові дані щодо розробленого AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом препарату лише підкріплюють стратегію британського уряду в боротьбі з хворобою. Вона полягає, зокрема, у тому, аби відтягнути в часі друге щеплення, аби прищепити якомога більше людей принаймні однією дозою вакцини.

Поки що немає остаточних даних про те, чи захищають інші вакцини від передачі корорнавірусу іншим людям. Відповідні дослідження тривають. Директор Інституту вірусології університету Гісена в Німеччині Фрідеманн Вебер (Friedemann Weber) виходить з того, що з іншими вакцинами ситуація виглядає схоже. У розмові з німецькою радіокомпанією Deutschlandfunk він висловив думку, що вакциновані можуть становити небезпеку хіба що для людей, чия імунна система ослаблена внаслідок захворювань або через прийом медикаментів.

Три допущені вакцини у Великобританії

Вакцина AstraZeneca використовується у Великобританії для масової вакцинації населення поряд із німецько-американським препаратом BioNTech/Pfizer. Крім того, в країні вже допущена до використання вакцина американської компанії Moderna. Уряд у Лондоні хоче вакцинувати якомога ширші верстви населення. На даний момент щеплення зробили вже 10 мільйонам жителів країни. Великобританія особливо сильно постраждала від пандемії COVID-19. Понад 108 тисяч людей померло там із або через коронавірус.

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У Німеччині та Франції останнім часом поширювалися сумніви щодо ефективності вакцини AstraZeneca серед старших людей. Німецькі компетентні органи рекомендували використовувати цей препарат лише для людей віком до 64 років через брак даних щодо ефективності серед старших вікових груп. Через це може бути змінений графік вакцинації в країні.

