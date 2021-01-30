 Вакцина від коронавірусу AstraZeneca має подвійну дію - дослідження | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 04.02.2021

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Світ

Вакцина від коронавірусу AstraZeneca має подвійну дію - дослідження

Вакцина від коронавірусу, що її створила компанія AstraZeneca, має, як свідчить нове дослідження, 76-відсоткову ефективність уже після першого щеплення. Вона також суттєво зменшує ризик передачі вірусу.

Вакцина проти коронавірусу компанії AstraZeneca

За даними дослідження, опублікованого у Великобританії Оксфордським університетом, вакцина британсько-шведського фармконцерну AstraZeneca захищає від коронавірусної хвороби COVID-19 на 76 відсотки. Такої ефективності препарату вдається досягти вже після першого щеплення, такий захист зберігається впродовж щонайменше трьох місяців. Коли після цього людині роблять друге щеплення, ефективність зростає до 82 відсотків.

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Крім того, вакцина вже після першого щеплення на дві третини зменшує ризик передати коронавірус іншій людині.

"Це демонструє світу, що препарат з Оксфорда добре працює", - прокоментував публікацію міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок. Він назвав результати дослідження "добрими новинами".

За словами міністра, нові дані щодо розробленого AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом препарату лише підкріплюють стратегію британського уряду в боротьбі з хворобою. Вона полягає, зокрема, у тому, аби відтягнути в часі друге щеплення, аби прищепити якомога більше людей принаймні однією дозою вакцини.

Поки що немає остаточних даних про те, чи захищають інші вакцини від передачі корорнавірусу іншим людям. Відповідні дослідження тривають. Директор Інституту вірусології університету Гісена в Німеччині Фрідеманн Вебер (Friedemann Weber) виходить з того, що з іншими вакцинами ситуація виглядає схоже. У розмові з німецькою радіокомпанією Deutschlandfunk він висловив думку, що вакциновані можуть становити небезпеку хіба що для людей, чия імунна система ослаблена внаслідок захворювань або через прийом медикаментів.

Три допущені вакцини у Великобританії

Вакцина AstraZeneca використовується у Великобританії для масової вакцинації населення поряд із німецько-американським препаратом BioNTech/Pfizer. Крім того, в країні вже допущена до використання вакцина американської компанії Moderna. Уряд у Лондоні хоче вакцинувати якомога ширші верстви населення. На даний момент щеплення зробили вже 10 мільйонам жителів країни. Великобританія особливо сильно постраждала від пандемії COVID-19. Понад 108 тисяч людей померло там із або через коронавірус.

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У Німеччині та Франції останнім часом поширювалися сумніви щодо ефективності вакцини AstraZeneca серед старших людей. Німецькі компетентні органи рекомендували використовувати цей препарат лише для людей віком до 64 років через брак даних щодо ефективності серед старших вікових груп. Через це може бути змінений графік вакцинації в країні.

  • Центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині

    Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.

  • Студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Щеплення рекомендоване людям від 16 років

    Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.

  • Мобільна станція вакцинації в Нюрнберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Мобільні станція вакцинації

    У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).

  • Логістичне відділення центру вакцинації в Бремергафені

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Логістичний виклик

    Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.

  • Інформаційні таблички на вході до центру вакцинації у Бамберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    У масці та з дотриманням дистанції

    Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.

  • Члени пожежної команди в ролі статистів під час підготовки до роботи центру вакцинації в Трірі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу

    Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.

  • Студенти в ролі статистів беруть участь у тестуванні центру вакцинації в південнонімецькому Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Важливо не забувати і про інші щеплення

    Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.

    Автор: Інна Завгородня


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