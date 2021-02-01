 У МОЗ Німеччини чекають на ″важкі тижні″ через брак вакцини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.02.2021

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Новини

У МОЗ Німеччини чекають на "важкі тижні" через брак вакцини

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан очікує, що через обмежені виробничі можливості до квітня цього року у ФРН бракуватиме вакцин від коронавірусу.

Шприци із вакциною виробництва компаній BioNTech та Pfizer

Шприци із вакциною виробництва компаній BioNTech та Pfizer

Найближчим часом Німеччині не варто очікувати полегшення напруженої ситуації із постачанням вакцин від коронавірусу. Про це голова міністерства охорони здоров'я країни Єнс Шпан заявив ввечері понеділка, 1 лютого, в ефірі телеканалу ARD.

За його словами, на спільному засіданні з главами земельних урядів, представниками Єврокомісії і фармацевтичних компаній, які виробляють вакцини від коронавірусу, яке відбулося того ж дня, стало зрозуміло, що у першому кварталі цього року та навіть у квітні на ФРН чекають "важкі тижні нестачі" вакцини.

"Цей процес не вийде пришвидшити навіть за допомогою грошей", - додав Шпан із посиланням на позицію виробників, які, як каже міністр, вже зараз працюють на межі своїх можливостей. За його словами, за таких умов кожна невелика поламка може призвести до затримки із постачанням вакцини, яку болюче відчують на собі ті, хто не отримає через це запрошення на щеплення.

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Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан

У другому кварталі вакцин від коронавірусу буде більше

Водночас, додав Шпан, вже з квітня вакцини стане відчутно більше. Він повторив обіцянку канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel), яка заявила, що до літа усі бажаючі в країні зможуть бути вакцинованими. При цьому міністр уточнив, що йдеться лише про перше щеплення. Адже, наприклад, у випадку вакцини виробництва AstraZeneca до другого щеплення має минути від 9 до 12 тижнів.

Також Шпан заявив, що не вважає правильним рішенням тиснути на виробників вакцин, аби збільшити обсяги постачань. Добровільна співпраця та передача технологій, за його словами, є кращими інструментами, ніж будь-який примус. "У найкращому випадку примусом можна досягти не більше, ніж за допомогою доброго співробітництва", - пояснив міністр.

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У BioNTech кажуть про брак сировини

Співзасновник компанії-розробника вакцини BioNTech Угур Шахін (Ugur Sahin), який також виступав в ефірі ARD, пояснив, що виробники знаходяться у надзвичайному стані. "Ми самі залежимо від того, як (швидко. - Ред.) постачальники надають нам сировину", - розповів вчений.

За його словами, у виробників немає запасів на складах. "Усе, що ми виробляємо, фактично одразу відправляється замовникам", - додав Шахін. За його словами, через це будь-які затримки із постачанням сировини призводять до затримок із постачанням вакцини.

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