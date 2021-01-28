Меркель: Щеплення від коронавірусу, ймовірно, доведеться робити щороку

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) підтримала дії керівництва ЄС щодо підготовки до проведення масової вакцинації в країнах ЄС, хоча і визнала той факт, що певні дії вплинули на швидкість проведення вакцинації. Втім, Меркель стверджує, що на це були "вагомі підстави".

Про це вона заявила у понеділок, 1 лютого, після проведення спільного засідання з главами земельних урядів, представниками Єврокомісії і фармацевтичних компаній, якій виробляють вакцини від коронавірусу.

Читайте також: У ФРН не проти застосування вакцин з Росії і Китаю

Меркель пояснила, що переговори ЄС з виробниками вакцин затягнулися через питання гарантій і відповідальності з боку фармкомпаній. Вона також пояснила, що успіх Ізраїлю у проведенні масової вакцинації частково пояснюється тим, що ізраїльський уряд погодився надати дані про свою кампанію з вакцинації в обмін на більші партії вакцини. У свою чергу в ЄС відмовилися жертвувати захистом персональних даних в обмін на більш швидкий доступ до вакцини, пояснила канцлерка ФРН, передає агентство AFP.

Читайте також: Великобританія обіцяє ЄС співпрацю в питаннях вакцинації

Більш повільний хід проведення кампанії з вакцинації порівняно з США Меркель пояснила обмеженими можливостями виробничих потужностей в ЄС, передає агентство dpa. Втім, канцлерка запевнила, що, незважаючи на всі проблеми, влада розраховує дотриматися даної раніше обіцянки про те, що кожен житель ФРН отримає змогу зробити щеплення до кінця літа.

Читайте також: ЄС може заблокувати експорт вакцини від COVID-19 до Великобританії - ЗМІ

За словами Меркель, ця обіцянка може бути виконана навіть за такого негативного сценарію, коли два фармацевтичних виробники, Johnson & Johnson і Curevac, всупереч очікуванням, не отримають схвалення на розроблені ними вакцини.

Почнемо все з початку

Окремо канцлерка Німеччини зупинилася на перспективах боротьби з коронавірусом у майбутньому. Вона припустила, що справа не обмежиться лише нинішньою кампанією з масової вакцинації, і у майбутньому щеплення доведеться робити кожного року.

"Можливо, нам доведеться робити собі щеплення багато років. Це схоже на вакцину проти грипу, коли ви кожен раз кожного року вакцинуєтеся проти нової мутації", - пояснила Меркель.

Читайте також: Вакцинація від COVID-19 в Україні розпочнеться в лютому - Кабмін

Вона також попередила, що у випадку появи нового виду коронавірусу, проти якого не будуть діяти вже вироблені вакцини, доведеться "починати все спочатку". "Якщо цей вірус продовжуватиме змінюватися, у нас буде ще одна проблема. Якщо, наприклад, з'явиться мутація, на яку вакцина не діє, то ми почнемо все спочатку", - пояснила канцлерка Німеччини.

Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.

Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу Щеплення рекомендоване людям від 16 років Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.

Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу Мобільні станція вакцинації У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).

Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу Логістичний виклик Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.

Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу У масці та з дотриманням дистанції Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.

Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.

Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу Важливо не забувати і про інші щеплення Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я. Автор: Інна Завгородня

