Меркель: Щеплення від коронавірусу, ймовірно, доведеться робити щороку

Канцлерка ФРН Анґела Меркель після проведення наради, присвяченої вакцинації від коронавірусу, пояснила, чому цей процес у ЄС відбувається не так швидко, як в інших країнах.
Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) підтримала дії керівництва ЄС щодо підготовки до проведення масової вакцинації в країнах ЄС, хоча і визнала той факт, що певні дії вплинули на швидкість проведення вакцинації. Втім, Меркель стверджує, що на це були "вагомі підстави".
Про це вона заявила у понеділок, 1 лютого, після проведення спільного засідання з главами земельних урядів, представниками Єврокомісії і фармацевтичних компаній, якій виробляють вакцини від коронавірусу.
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Меркель пояснила, що переговори ЄС з виробниками вакцин затягнулися через питання гарантій і відповідальності з боку фармкомпаній. Вона також пояснила, що успіх Ізраїлю у проведенні масової вакцинації частково пояснюється тим, що ізраїльський уряд погодився надати дані про свою кампанію з вакцинації в обмін на більші партії вакцини. У свою чергу в ЄС відмовилися жертвувати захистом персональних даних в обмін на більш швидкий доступ до вакцини, пояснила канцлерка ФРН, передає агентство AFP.
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Більш повільний хід проведення кампанії з вакцинації порівняно з США Меркель пояснила обмеженими можливостями виробничих потужностей в ЄС, передає агентство dpa. Втім, канцлерка запевнила, що, незважаючи на всі проблеми, влада розраховує дотриматися даної раніше обіцянки про те, що кожен житель ФРН отримає змогу зробити щеплення до кінця літа.
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За словами Меркель, ця обіцянка може бути виконана навіть за такого негативного сценарію, коли два фармацевтичних виробники, Johnson & Johnson і Curevac, всупереч очікуванням, не отримають схвалення на розроблені ними вакцини.
Окремо канцлерка Німеччини зупинилася на перспективах боротьби з коронавірусом у майбутньому. Вона припустила, що справа не обмежиться лише нинішньою кампанією з масової вакцинації, і у майбутньому щеплення доведеться робити кожного року.
"Можливо, нам доведеться робити собі щеплення багато років. Це схоже на вакцину проти грипу, коли ви кожен раз кожного року вакцинуєтеся проти нової мутації", - пояснила Меркель.
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Вона також попередила, що у випадку появи нового виду коронавірусу, проти якого не будуть діяти вже вироблені вакцини, доведеться "починати все спочатку". "Якщо цей вірус продовжуватиме змінюватися, у нас буде ще одна проблема. Якщо, наприклад, з'явиться мутація, на яку вакцина не діє, то ми почнемо все спочатку", - пояснила канцлерка Німеччини.