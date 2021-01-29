 Великобританія обіцяє ЄС співпрацю в питаннях вакцинації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.01.2021

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Новини

Великобританія обіцяє ЄС співпрацю в питаннях вакцинації

В уряді Бориса Джонсона готові співпрацювати з Євросоюзом у питанні проведення вакцинації населення від коронавірусу. Утім, у Лондоні дали зрозуміти, що там пріоритетом залишатиметься вакцинація британців.

Вакцина AstraZeneca

Міністр кабінету міністрів Великобританії Майкл Гоув пообіцяв співпрацювати з Європейським Союзом задля подолання труднощів, пов'язаних з поставками вакцин. Про це Гоув заявив у суботу, 30 січня, перед журналістами. Водночас він наголосив, що "пріоритетом" для Лондона залишається вакцинація власного населення. "Але ми також хочемо працювати з нашими друзями і сусідами в Європейському Союзі, щоб допомогти їм", - запевнив британський урядовець, цитує інформагенція dpa.

Суперечка навколо вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca

Нещодавно в ЄС спалахнув скандал через заяву британсько-шведської компанії AstraZeneca, що вона не зможе поставити до кінця березня законтрактований раніше обсяг вакцини від коронавірусу. Керівництво AstraZeneca пояснило свою неспроможність виконати контракт у належному обсязі проблемами на виробничих майданчиках у Бельгії та Нідерландах.

У ЄС, де напередодні дали дозвіл на застосування цієї вакцини, такі заяви компанії виробника викликали хвилю обурення. Крім того, єврофункціонери в Брюсселі вказували на те, що компанія AstraZeneca в повному обсязі виконує законтрактовані поставки для Великобританії. Крім того, Великобританія вже тривалий час отримує з ЄС вакцини від коронавірусу, розроблені компаніями BioNTech/Pfizer.

Натомість у самій компанії AstraZeneca пояснили цей факт тим, що ще раніше Лондон отримав від компанії гарантії того, що вироблені в Великобританії дози вакцини від коронавірусу підуть виключено на проведення кампанії вакцинації серед британців.

Так само напередодні ЄС запровадив механізм контролю за експортом товарів, зокрема, медпрепаратів, до Великобританії, що прописаний в угоді про Brexit. Цей крок викликав обурення в Лондоні, а також у Дубліні, оскільки здійснювати прикордонний і митний контроль доведеться в такому разі на кордоні між Ірландією, що є членом ЄС, і Північною Ірландією, котра входить до Сполученого Королівства. Згодом Єврокомісії опублікувала інше рішення щодо цього, що частково скасовувало попереднє.

30 січня Гоув повідомив після переговорів з представниками Брюсселя, що ЄС зрозумів, що вчинив помилку, вирішивши вдатися до прописаного в угоді про Brexit механізму.

Про вакцину AstraZeneca

Препарат від коронавірусу компанії AstraZeneca став третьою дозволеною для використання в ЄС після вакцин німецької фірми BioNTech та її американської партнерки Pfizer, а також препарату концерну Moderna зі США. цю вакцину фармацевтична компанія AstraZeneca розробила у співпраці з Оксфордським університетом. Першою у світі її затвердили у Великобританії.

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За даними експертів, вакцина AstraZeneca є більш дешевою, ніж від інших двох виробників, та має простіші умови зберігання. Водночас щодо цієї вакцини недостатньо даних щодо її ефективності для людей, старших 65 років. Постійна комісія з вакцинації при німецькому Інституті Роберта Коха заявила, що вакцину AstraZeneca варто використовувати тільки людям у віці від 18 до 64 років.

Вакцина AstraZeneca може зберігатися при температурі від двох до восьми градусів, яку забезпечують звичайні холодильники, що полегшує її транспортування і використання. При цьому вакцини від BioNTech/Pfizer та Moderna потрібно зберігати при набагато нижчих температурах - від мінус 80 до мінус 60 (BioNTech/Pfizer) і від мінус 25 до мінус 15 градусів (Moderna).

Принцип дії вакцини Оксфордського університету і AstraZeneca AZD1222 базується на використанні аденовіруcу шимпанзе для доставки білка коронавірусу в організм людини.

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