Пандемія COVID-19: в Ізраїлі вакцинували третину населення

Упродовж шести тижнів з початку кампанії вакцинації в Ізраїлі близько трьох мільйонів людей отримали першу дозу вакцини від коронавірусу. Майже 1,7 мільйона ізраїльтян щепилися двічі.
Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило, що вже близько третини населення країни вакциновано від коронавірусу. Згідно з оприлюдненими в суботу, 30 січня, даними відомства, близько трьох мільйонів ізраїльтян отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу, а майже 1,7 мільйона осіб вже двічі отримали щеплення від COVID-19.
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В Ізраїлі кампанія з вакцинації населення від коронавірусу розпочалася шість тижнів тому й за часткою вакцинованих жителів до загальної кількості населення Ізраїль уже вибився в світові лідери. Попри такі високі темпи проведення щеплень, у країні й досі спостерігаються досить значні показники зараження коронавірусом. Упродовж останніх 24 годин було зафіксовано 6435 нових випадків зараження. Особливо високі показники поширення інфекції в Ізраїлі спостерігаються серед ультраортодоксального єврейського населення, а також серед арабського населення.
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Протягом останніх трьох тижнів в країні діє локдаун, який однак завершується 1 лютого. Тим часом міністерство охорони здоров'я Ізраїлю наполягає на подовженні суворих протиепідемічних заходів у зв'язку з високим рівнем захворюваності. Рішення щодо можливого подовження локдауну мають ухвалити 31 січня. Утім, з огляду на нинішню урядову кризу, є побоювання, що подовження локдауну не буде.
Нові парламентські вибори в Ізраїлі мають відбутися 23 березня. Це будуть четверті парламентські вибори за два роки.
Темпи вакцинації населення Ізраїлю від коронавірусу б'ють рекорди. За менш ніж два тижні щеплення від коронавірусу зробили вже понад мільйону громадян - більш ніж десяти відсоткам населення країни.