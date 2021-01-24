 Пандемія COVID-19: в Ізраїлі вакцинували третину населення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.01.2021

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Новини

Пандемія COVID-19: в Ізраїлі вакцинували третину населення

Упродовж шести тижнів з початку кампанії вакцинації в Ізраїлі близько трьох мільйонів людей отримали першу дозу вакцини від коронавірусу. Майже 1,7 мільйона ізраїльтян щепилися двічі.

Вакцинація в Ізраїлі

Вакцинація в Ізраїлі

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило, що вже близько третини населення країни вакциновано від коронавірусу. Згідно з оприлюдненими в суботу, 30 січня, даними відомства, близько трьох мільйонів ізраїльтян отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу, а майже 1,7 мільйона осіб вже двічі отримали щеплення від COVID-19.

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В Ізраїлі кампанія з вакцинації населення від коронавірусу розпочалася шість тижнів тому й за часткою вакцинованих жителів до загальної кількості населення Ізраїль уже вибився в світові лідери. Попри такі високі темпи проведення щеплень, у країні й досі спостерігаються досить значні показники зараження коронавірусом. Упродовж останніх 24 годин було зафіксовано 6435 нових випадків зараження. Особливо високі показники поширення інфекції в Ізраїлі спостерігаються серед ультраортодоксального єврейського населення, а також серед арабського населення.

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Протягом останніх трьох тижнів в країні діє локдаун, який однак завершується 1 лютого. Тим часом міністерство охорони здоров'я Ізраїлю наполягає на подовженні суворих протиепідемічних заходів у зв'язку з високим рівнем захворюваності. Рішення щодо можливого подовження локдауну мають ухвалити 31 січня. Утім, з огляду на нинішню урядову кризу, є побоювання, що подовження локдауну не буде.

Нові парламентські вибори в Ізраїлі мають відбутися 23 березня. Це будуть четверті парламентські вибори за два роки.

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Вакцинація від коронавірусу: як Ізраїль став світовим лідером (15.01.2021)

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