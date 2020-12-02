В Ізраїлі пройдуть четверті парламентські вибори за два роки

В Ізраїлі в березні 2021 року відбудуться позачергові парламентські вибори. Це вже будуть четверті парламентські вибори в країні за два роки. В Ізраїлі пішли на такий крок після того, як парламент, Кнесет, у вівторок, 22 грудня, не встиг ухвалити державний бюджет у зазначені терміни.

Як зазначає інформагентство Reuters, цього разу вибори пройдуть на тлі незадоволення жителів політикою чинного прем'єра Біньяміна Нетаньяху щодо боротьби з епідемією коронавірусу в країні. Крім того, в той час триватиме судовий розгляд справи щодо звинувачень Нетаньяху у шахрайстві, нецільовій розтраті коштів і хабарництві. Це - перша така судова справа щодо прем'єра Ізраїлю. Нетаньяху заперечує усі звинувачення.

Нагадаємо, 2 грудня депутати Кнесету попередньо проголосували за пропозицію власного саморозпуску. У травні Біньямін Нетаньяху з партії "Лікуд" і чинний міністр оборони, центристський політик Бенні Ганц з опозиційного блоку "Кахоль-Лаван" утворили коаліційний уряд.

До цього в країні впродовж півтора року тричі провели парламентські вибори, переможцями яких виходили "Лікуд" Біньяміна Нетаньяху й блок "Кахоль-Лаван" Бені Ганца. Однак сформувати урядову коаліцію самотужки обидві політичні сили так і не зуміли.

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